Kuuloluurishow'sta kasvoi tunnin mittainen komedia – "Ihan selvästi tämä vastaa johonkin tarpeeseen ja herättää mielenkiintoa muualtakin kuin Kajaanista"

Anja Tiaista naurattaa. Eräässä Kuuloluurissa epäiltiin, että Kajaanin Harrastajateatteria lopulta hävetti kansan käsikirjoittama Kuuloluurishow niin paljon, ettei työryhmä siksi rohjennutkaan esittää lopputulosta. Kuuloluurishow'n piti alun perin saada ensi-iltansa elokuussa Linnanvirta-tapahtumassa, mutta korona sotki suunnitelmat, eivätkä näyttelijät päässeet estradille. Show'n yllättävä peruuntuminen ja mukimyynnin muutokset nousivat tuolloin puheenaiheeksi jopa Radio Suomipopin valtakunnallisessa Aamulypsy-lähetyksessä.

Mutta perumisen syynä ei ollut pokan pettäminen, näytelmän dramatisoinut Tiainen vakuuttaa.

Sen todistanee jo se, että Harrastajateatteri aikoo esittää puolesta tunnista tunnin mittaiseksi kasvaneen Kuuloluurishow'n ainakin 11 kertaa Generaattorin näyttämöllä tänä syksynä ja tulevana talvena. Teatteri on varautunut myös tilausesityksiin, joita on jo tullutkin, vaikka esityksen markkinointi on vasta alkamassa.

Palautteen perusteella Kuuloluurishow'ta on hartaasti odotettu.

"Elokuusta asti on tullut kyselyjä, että tuleeko tätä ja milloin tulee. Lippuvarauksiakin on jo tullut. Ihan selvästi tämä vastaa johonkin tarpeeseen ja herättää mielenkiintoa muualtakin kuin Kajaanista", Tiainen kertoo.

Topi Lindhin ohjaamassa Kuuloluurishow'ssa seikkailevat kansan rakastamat ikisuosikit, kuten mersumies, puumanainen, stalkkeri, yläkerran asukki, hiihtäjä ja vesijuoksija. Show perustuu 98-prosenttisesti Koti-Kajaanissa julkaistuihin Kuuloluureihin, ja esityksessä kuultavat laulutkin ovat valtaosin luurien sanoittamia.

Tiainen ja Lindh kuvailevat show'ta musiikkipitoiseksi sketsikomediaksi. Lisäkäänteitä tunnin mittaiseen show'hun on saatu muun muassa sote-palveluihin pääsystä, ruokakauppakäyttäytymisestä ja kesäteatterista. Esitys perehtyy myös siihen, miten ladulla ja liikenteessä tulisi toimia, häiritseekö naapuri vai naapurin koira, ja kuinka asioiden ylipäätään tulisi Kajaanissa olla. Köyhät ulisevat ja kansa saa nauraa – itselleen.

Kaikkien aikojen ensimmäinen Kuuloluurishow juhlistaa Koti-Kajaanin 50-vuotisjuhlavuotta. Lavalla nähdään seitsemän Harrastajateatterin näyttelijää: Anna-Liisa Heikkinen, Heli Heikkinen, Juha Kangasmäki, Airi Korpela, Pilvi Niiranen, Tarja Putkonen ja Tuomas Suokko. Esityksen ensi-ilta on 12. marraskuuta.