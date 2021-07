Lauantaina on tullut tietoon kuusi uutta koronatartuntaa Kajaanissa. Näihin liittyen noin kaksikymmentä henkilöä on määrätty karanteeniin.

Tapauksiin liittyy runsaasti altistuneita ja tartunnanjäljitys on edelleen kesken. Koronan ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 68,1 tapausta per 100 000 asukasta kahden viikon aikana.

– Merkittävä osa tapauksista liittyy nuorten tai nuorten aikuisten kesänviettoon. Tartuntaketjujen selvittämistä hidastaa paitsi tapausten ja kontaktien määrä, myös se, että jäljitys ei saa oikeita tietoja ajoissa, vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola lausuu Kainuun soten tiedotteessa.

– Usein osallisten tarinat menevät ristiin ja todelliset tapahtumat selviävät myöhemmin. Pahimmillaan tahallinen tietojen peittely johtaa tartuntojen leviämiseen, kun aikaa kuluu. Terveysviranomaisilla on oikeus saada tarvittavat tiedot käyttöönsä, korostaa Erola.

Höyrylaiva Koudalla ilmennyt tartunta

Höyrylaiva Kouta on ilmoittanut sosiaalisessa mediassaan Facebookissa, että Ärjänsaaren risteilyllä torstaina 15.7. miehistön jäsenenä toimineella on perjantaina todettu positiivinen koronatartunta.

Miehistön jäsenen ja matkustajien väliset kontaktit ovat olleet vähäisiä, joten tartuntariski on pieni, mutta Kainuun Soten ohjeistuksen mukaisesti kaikkia risteilyn matkustajia suositellaan noudattamaan erityistä varovaisuutta ja vähentämään lähikontaktit minimiin.

Koronatestiin ei suositella hakeutumaan ennen kuin ensi viikon alusta, sillä mahdollinen tartunta näkyy testissä vasta 3–4 päivän viiveellä.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut

Kainuun tartunnanjäljitys on ruuhkautunut nopeasti lisääntyneiden tartuntojen ja erityisesti altistuneiden suuren määrän vuoksi.

Viikon kuluessa Kainuussa on todettu yli kolmekymmentä positiivista tulosta ja karanteeniin on asetettu noin 150 henkilöä. Suurin osa näistä on Kajaanista tai Sotkamosta.

Riski altistua tartunnalle on kohonnut, joten varotoimet yleisillä paikoilla ja lähikontakteissa ovat tarpeen. Kainuun sote ohjeistaa henkilöitä, jotka epäilevät altistuneensa koronatartunnalle, varaamaan testiajan ja välttämään omaehtoisesti kontakteja kunnes testitulos on selvillä.

Testiajan voi varata itse Omasoten kautta. Testauksessa on viivettä suurten testimäärien vuoksi.

Rokotusaikojen saatavuus vaihtelee – rokotteiden toimituksissa epävarmuutta

Koronarokotukset jatkuvat ja ajanvaraus on tällä hetkellä avoinna 16 vuotta täyttäneille kainuulaisille. Aikojen saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

Kainuussa koronarokotuksen vähintään yhden annoksen on saanut yli 70 prosenttia aikuisväestöstä.

Myös nuoret ovat varanneet rokotusaikoja kiitettävästi, mutta rokotuskattavuus nuoremmissa ikäluokissa ei ole samalla tasolla kuin muualla Suomessa, joka johtuu rokotevalmisteiden jakelumääristä.

Toimitusmääriä pienennettiin kesällä aiemmin ennakoidusta. Uusia aikoja ole voitu avata toivottuun tahtiin, koska rokotteet on pitänyt käyttää tehosteannoksiin. Alueet eivät itse voi vaikuttaa jaettavien annosten määrään tai aikatauluun.

Kainuuseen saadaan nyt viikoittain 2000–3000 rokotetta, joista suurin osa menee keväällä rokotettujen tehosteannoksiin. Toimituksiin liittyy edelleen vaihtelua ja epävarmuutta. Elokuussa uusia aikoja voidaan lisätä ensimmäistä rokotetta odottaville.

Ilman ajanvarausta tehtäviä rokotuksia ei voida järjestää

Koronarokotukset toteutetaan Kainuussa ajanvarauksella. Pienet ja vaihtelevat rokotemäärät, vaativa lääkelogistiikka sekä henkilöstön käytön rajoitteet eivät mahdollista massajakelua tai niin sanottuja ilman ajanvarausta tehtäviä "walk-in" järjestelyitä rokotuksissa.

Rokotukset hoidetaan normaalipalveluiden ohella ja niissä työskentelee kaikki irrotettavissa oleva henkilöstö.

Rokotuksien toteutukseen osallistuu päivittäin kymmeniä neuvolan, terveysasemien sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, lääkehuollon ja tietohallinnon työntekijöitä, joiden lisäksi töissä on myös alan opiskelijoita ja eläkeläisiä.

Koronarokotukset jatkuvat kahden ensimmäisen kierroksen osalta ainakin vuoden loppuun saakka.