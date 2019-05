Kyllöselle lunta tupaan sekä Kainuussa että koko maassa - Kainuun äänestysaktiivisuus laski

Merja Kyllösen ilmoitus, ettei hän ota europarlamenttipaikkaa vastaan, on romahduttanut Kyllösen oman että puolueen äänimäärän Kainuussa.

Esimerkiksi Suomussalmella Merja Kyllösen kotikunnassa vasemmistoliiton äänimäärä tippui peräti 32,5 prosenttia.

Kyllönen on putoamassa parlamentista. Hän varasijalla. Kyllönen sai edellisissä vaaleissa yli 58000 ääntä. Hänen äänimääränsä on romahtamassa siitä. Kun noin 80 prosenttia äänistä on laskettu, on Kyllösen äänimäärä reilut 20000.

Kyllönen tosin on ilmoittanut, että vaikka hän pääsisi parlamenttiin, hän ei sinne mene vaan pysyy eduskunnassa..

Kainuulaisten äänestysaktiivisuus tippui edellisistä eurovaaleista prosentilla ja oli 34,2 prosenttia.

Aktiivisimpia olivat ristijärveläiset, joista uurnilla kävi 37,4 prosenttia äänioikeutetuista. Laiskimpia olivat hyrynsalmelaiset, joista vaivautui äänestämään vain 29,2 prosenttia.

Kainuussa keskusta on saamassa odotetusti eniten ääniä eli 33,1 prosenttia. Vasemmistoliiton äänimäärä romahti 26,8 prosenttia. Vihreät nousi Kainuussa ohi demareiden.

Kainuulaisten perussuomalaisten voimakas tukikaan ei auta oululaista Sebastian Tynkkystä Europarlamenttiin.

Se tarkoittaa myös sitä, että kajaanilaisen Eila Aavakareen pääsy eduskuntaan ei toteudu.

Tynkkysen edellä varasijalla on Pirkko Ruohonen-Lerner.

Perussuomalaisista parlamenttiin ovat menossa Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Kainuulaisista toiseksi eniten ääniä Kyllösen jälkeen on saanut keskustan Teuvo Hatva, joka on saanut reilut 4300 ääntä. Demareiden Tiina Heikkinen on saanut kolmanneksi eniten ääniä eli vajaat 4000, vihreiden Silja Keränen neljänneksi eniten.

Kainuulaisten äänistä eniten on saanut Hatva, toiseksi eniten Tynkkynen ja kolmanneksi eniten Kyllönen.