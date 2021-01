Ulkomaat

Kymmenen ihmistä vielä kateissa Norjan maanvyöryalueella – "Lähdemme yhä siitä, että etsimme selvinneitä"

Julkaistu: 1.1.2021 klo 14:45

Kadonneiden etsintää on tarkoitus jatkaa maanvyörymäalueella Norjassa perjantaina. Viranomaisten mukaan kyse on yhä pelastuneiden etsinnästä, mutta myös kuolleisiin varaudutaan. Kadoksissa on ainakin kymmenen ihmistä. Maanvyörymä sattui Gjerdrumissa, joka merkittiin epävakaan savimaan vuoksi korkean riskin alueeksi jo vuonna 2005. Suomi on luvannut apua Norjalle, jos maa sitä pyytää.