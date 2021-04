Kotimaa

Kymmeniä tuhansia koronatapauksia jää testaamatta – tartuntoja voi todellisuudessa olla kaksinkertainen määrä

Julkaistu: 29.4.2021 klo 18:30

THL on selvittänyt viime keväästä lähtien, miten paljon koronatapauksia todellisuudessa on ollut. Korona voi jäädä tilastoimatta, jos se sairastetaan oireettomasti. Piilotartuntojen määrää on vähentänyt helppo pääsy testeihin.