Ulkomaat

Kymmenien tuhansien ihmisten ketju on rakkauskirje naapurille - Valko-Venäjän kansannousu herättää laajasti tunteita naapurimaissa

Julkaistu: 22.8.2020 klo 7:00

Sunnuntaina kymmenet tuhannet ihmiset muodostavat Liettuassa ihmisketjun vapaan Valko-Venäjän puolesta. Baltian ketjun vuosipäivänä pidettävä tempaus rinnastaa Valko-Venäjän protestit Baltian itsenäisyysliikkeeseen. Ketju on suututtanut presidentti Lukashenkon, jolle mielenilmaus on uhkakuva. Kirjoittaja on Lännen Median Baltian-avustaja.