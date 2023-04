Kysyimme: 1) Oletko tyytyväinen vaalitulokseen valtakunnassa, entä Kainuussa? 2) Millaista hallituspohjaa ennustat?

Reijo Leinonen. Kuva: Jussi Pohjavirta.

Reijo Leinonen

Kajaani

1) Yllättävän sotaista on tämä Suomen kansa, en ole tyytyväinen. Kainuu köyhtyy entisestään tällä tuloksella.

2) Ehkä porvarihallitusta.

Ville Hälinen. Kuva: Jussi Pohjavirta.

Ville Hälinen

Kajaani

1) Olen erittäin tyytyväinen. Talouspolitiikka oli kärkiasemassa tässä vaalissa ja nyt päästään pureutumaan niihin asioihin, jotka vaikuttavat siihen tulevaisuudessa. Olin jopa yllättynyt tähän (Kainuun) tulokseen, että me saatiin kolme kansanedustajaa ja vähän joka laidalta. Minusta se on hyvä tulos, mutta olisin vielä odottanut, että kokoomukselta olisi tullut kansanedustaja Kainuusta.

2) Se on jo vaikeampi kysymys. Onko jo aika moni paaluttanut itsensä ulos hallituksesta, sitä en pysty oikein varmana sanomaan. Aika vaikeaa tulee siitä, miten se lähtee muodostumaan. Sinipuna tai sitten "sinimusta", mutta ei puhuta me sinimustasta.

Markku Martiskainen. Kuva: Jussi Pohjavirta.

Markku Martiskainen

Kajaani

1) Ihan täysin tyytyväinen. Demokratia voitti. Kainuun kannaltakin tämä meni ihan osittain, osa pääsi ja osa ei. Silloin kun on demokraattisesti äänestetty, niin silloin demokratia voittaa ja pulinat pois. Meni se oikeastaan ihan oman mielen mukaan. Kajaanilaiset jäivät (ilman edustajaa), mutta sehän on kajaanilaisten heikkoutta vaan.

2) Sitä on vähän vaikea sanoa, että mikä se on, mutta minä epäilen, että se on kokoomus ja demarit todennäköisesti kuitenkin.