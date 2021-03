Kysyntä on lisännyt koirahiihtovuoroja Kajaanin laduilla

Puisto- ja siirtymäladuilla on sallittua hiihtää koiran kanssa. Tämä kasvattaa hiihdettävien osuuksien mittaa kilometritolkulla.

Kajaanin kaupunki on päivittänyt koirahiihtovuoroja suuren kysynnän vuoksi. Puisto- ja siirtymäladuilla on sallittua hiihtää koiran kanssa, mikä merkitsee, että hiihdettäviä osuuksia on tullut kilometritolkulla lisää.

Kainuun palveluskoirayhdistyksen puheenjohtaja Mira Salminen muistuttaa, että hiihtää sitten reippaammin tai rauhallisemmin koiran kanssa, on muutamia asioita otettava huomioon. Ensinnäkin koiran täytyy olla kytkettynä kiinteään liinaan.

"Kelatalutin, eli flexi on huono koska siinä koira on huonommin hallittavissa. Noin kaksi metriä pitkä, joustava liina on hyvä tähän tarkoitukseen."

Jos on tarkoitus, että koira vetää hiihtäjää, tulee sillä olla siihen sopivat valjaat.

Apua oikeanlaisten valjaiden löytymiseen saa esimerkiksi eläinkaupoista. Hiihtäjällä kunnollinen vetovyö vapauttaa kädet ja vetopiste tulee oikeaan kohtaan.

Koiran tulee kulkea samaa laitaa hiihtäjän kanssa.

Jos koiran kanssa on hallintaongelmia ohituksissa tavallisella lenkillä, ei sen kanssa kannata lähteä ladulle jossa nopeudet ovat kovempia ja tasapainon pitäminen hankalaa. Jätökset pitää kerätä.

Vauhdikkaammassa menossa on ohitettaessa muita hiihtäjiä hyvä varoittaa, että takaa on tulossa vauhdikkaampi valjakko.