Lääkärikoptereiden kohtalosta ennen joulua kysynyt Pauli Kiuru ihmettelee, miksi vastuuministerin vastaus on myöhässä – ''Onko viivyttely tarkoituksellista?''

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) jätti kirjallisen kysymyksen lääkärihelikopteritoiminnan jatkosta joulukuun lopussa, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastaus puuttuu edelleen. Pauli Kiuru kertoo asiasta Facebook-päivityksessään.

Kansanedustaja Kiurun mukaan hän jätti eduskunnan keskuskansliaan perjantaina 20. joulukuuta kirjallisen kysymyksen, joka on toimitettu ministeriöön maanantaina 23. joulukuuta.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys toimitettiin valtioneuvostolle.

Kiuru huomauttaa, että ministerin vastaus on myöhässä.

– Saamani tiedon mukaan valmisteleva virkamies on tehnyt työnsä säntillisesti. Kysymykseen on laadittu vastaus ja se on toimitettu ministerille. Ministerin on se vielä allekirjoitettava. Työ on tekemättä, Pauli Kiuru kirjoittaa Facebookissa.

– Onko viivyttely tarkoituksellista? Kunnioitatteko eduskunnan työjärjestystä ja kansanedustajan oikeuksia saada tietoja?

Krista Kiurun vastauksen viipymisen taustalla ovat "aikataulusyyt", kertoo ministerin erityisavustaja Sampo Varjonen . Hänen mukaansa ministeri on allekirjoittanut vastauksen, joka on lähdössä ministeriöstä tänään perjantaina. Avustaja arvelee, että vastaus voisi olla eduskunnassa kirjattuna maanantaina.

STM:n kansliapäälliköltä mielipidekirjoitus ennen vastausta

Kiista lääkärihelikoptereista liittyy siihen, että toimintaa pyörittävä FInnhems on siirtymässä sairaanhoitopiirien omistuksesta valtionyhtiöksi. Nyt väitellään siitä, siirtyykö itse kopteritoiminta STM:n suunnitelmien mukaisesti valtionyhtiölle vai ei.

Lännen Media on pyytänyt vastuuministeri Krista Kiurulta kommenttia kiistaan ennen joulua julkaistun STM:n selvityksen jälkeen, mutta ministeri on vastannut, että asiasta tiedotetaan, kun se on ajankohtainen.

Pauli Kiuru viittasi perjantaina Facebookissa siihen, että sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila on kirjoittanut jo 8. tammikuuta Aamulehden mielipidesivulle, että jatkuva väittely ensihoidon ilmailupalvelun järjestämistavasta pitäisi saada päätökseen.

Varhila kertoo kirjoituksessaan, että valtio siirtää tulevalle valtionyhtiölle 18,5 miljoonan euron pääoman tukikohtien rakentamiseen ja oman lentotoiminnan valmisteluun sen jälkeen, kun Finnhemistä on tullut valtionyhtiö kuluvan vuoden alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Finnhems ovat valmistelleet tulevaa toimintamallia ilmailun lupaviranomaisen Traficomin ja lentäjäyhdistyksen kanssa.

