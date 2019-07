Lahden kerrostalopalo saatu rajattua talon päätyyn, sammutustyöt jatkuvat yhä – palossa loukkaantui kaksi, viisikymmentä evakuoitiin

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on sammuttanut läpi yön viisikerroksista kerrostaloa Lahden Liipolassa Luhtikadulla. Palossa on loukkaantunut kaksi ihmistä ja kaikki asukkaat talon viidestä rappusta evakuoitiin. Evakuoituja on viisikymmentä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 22 aikaan maanantaina. Se päätyi antamaan myös vaaratiedotteen terveydelle haitallisen savun vuoksi. Sammutustyöt olivat yhä käynnissä vielä aamulla seitsemän aikaan.

– Palon alkuvaiheessa pelastimme yhden ihmisen palavasta asunnosta. Hänet vietiin sairaalaan, ja myöhemmässä vaiheessa toimitettiin toinenkin henkilö sairaalaan. Heillä ei tietääkseni ole vakavia vammoja, kertoo päivystävä palomestari Vesa Läderberg .

Palo sai alkunsa talon ylimmän kerroksen huoneistosta.

– Palon voimakkuus on ollut niin suuri, että se rikkoi asunnon ikkunat, joiden kautta palo pääsi räystään alle ja levisi siitä kattorakenteisiin.

Evakuointi sujui rauhallisesti

Palo levisi laajemmalle alueelle, joten pelastuslaitos päätyi evakuoimaan talon asukkaat yhden aikaan yöllä.

– Kolmessa rapussa oli sellainen tilanne, että ihmiset eivät voineet olla siellä vesivahinkojen, eivätkä myöskään meidän pelastustoimintamme johdosta. Kaksi muuta rappua eivät kärsineet vahinkoa, mutta tilanteen ja ihmisten rauhoittamiseksi päätimme siirtää asukkaat sosiaalitoimen tilapäismajoitukseen.

Läderbergin mukaan evakuointi sujui rauhallisesti.

Sammutustyöt jatkuvat vielä, mutta palo on saatu rajattua talon päätyyn. Sammutus keskittyy nyt Läderbergin mukaan palaneen asunnon yläpuolella oleviin kattorakenteisiin.

– Palopesäkkeitä sammutetaan ja huopakatetta hakataan kirveellä auki. Se on haastavaa ja raskasta työtä.

Läderbergin mukaan yksi asunto tuhoutui palossa täysin ja ylimmissä asunnoissa on mittavia vesivahinkoja.

Tulipalon syttymissyy ei vielä tiedossa, mutta todennäköisesti se on saanut alkunsa ylimmän asunnon keittiöstä. Poliisi ja pelastuslaitos ovat aloittamassa palon tutkintaa.

Osa evakuoiduista päässee palaamaan koteihinsa tämän päivän aikana.