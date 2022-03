Lähes tuhat koronatartuntaa Kainuussa viime viikolla – todellinen luku on paljon suurempi

Viime viikolla Kainuussa tilastoitiin 990 koronatartuntaa, vaikka testauskäytäntöjä on muutettu kotitestausta painottavaksi. Terveydenhuollon tietoon tulleet tartunnat eivät enää kuvaa todellista epidemiatilannetta, joten todellinen lukema voi olla huomattavasti korkeampi.

Terveydenhuollossa testejä otettiin viime viikolla 2594, joista positiivisia oli 38 prosenttia. Koronaviruksen ilmaantuvuutta ja tartuntariskiä alueella on edelleen pidettävä merkittävänä.

Koronapotilaita Kainuun keskussairaalassa on tarkkailtavana tai osastohoidossa ollut päivittäin 5–10. Kainuun sote valmistautuu tarvittaessa avaamaan erillisen koronapotilaiden hoitoon keskittyvän osastosiiven.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön poissaolot samaan aikaan hoitajajärjestöjen työtaistelutoimien kanssa vaikeuttavat edelleen palveluita. Kainuun sote on joutunut tehostamaan valmiuttaan ja valmistautuu tarvittaessa supistamaan kiireettömiä toimintoja.

Koronarokotukset jatkuvat edelleen kaikissa Kainuun rokotuspisteissä. Kainuussa 65 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut kolme rokotetta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti on käynnistetty myös yli 80-vuotiaiden neljännet koronarokotukset. Neljättä rokotetta tarjotaan myös ikääntyiden hoivakodeissa asuville.

Ensisijainen testausmuoto on kotitestaus, jota suositellaan, jos saa lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita.

Jos kotitesti on positiivinen, suositellaan omaehtoista eristäytymistä vähintään viideksi vuorokaudeksi kuitenkin siten, että on vähintään 2 päivää oireeton ennen töihin tai kouluun paluuta.

Jos kotitesti on negatiivinen ja oireet jatkuvat, kotitesti kannattaa uusia 2-3 vuorokauden välein. Oireisille suositellaan omaehtoista kontaktien välttämistä 5 vuorokauden ajan.

Jos asuu sairastuneen kanssa, tai on ollut lähikontaktissa sairastuneen kanssa, suositellaan välttämään ylimääräisiä kontakteja kunnes sairastuneen oireiden alusta on kulunut 5 vuorokautta. Jos on täysin oireeton, voi mennä töihin maskia käyttäen. Etätyötä suositellaan, jos se on mahdollista. Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin.

Koronatestaus julkisessa terveydenhuollossa suunnataan sote-henkilöstölle ja riskiryhmään kuuluville (ml. raskaus) tai henkilöille, joilla sairauden oireet ovat voimakkaita tai pitkittyviä.

Lisäksi suositellaan terveydenhuollon koronatestiä, mikäli henkilö tarvitsee sairaudesta merkinnän koronapassiin tai tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan työstä poissaolotodistuksen.