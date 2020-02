Lahjakkaat nuoret muusikot ympäri maailmaa hakevat Suomeen kapellimestarioppiin – Jorma Panula loi mallin, joka vie huipulle

Suomalaiset kapellimestarit loistavat maailmalla. Emilia Hovingista on tulossa yksi heistä. Miksi Sibelius-Akatemia on alallaan yksi maailman arvostetuimmista?

Ei, ei, nyt sinä tapat kärpäsiä! Lopeta! Saapuminen kolmanteen tahtiin on epäselvä.

Kapellimestari Hannu Linnun tokaisu orkesterinjohdon opiskelijalle James Kahanelle kuulostaa tylyltä, mutta tämä ei häkelly, vaan kohottaa uudelleen tahtipuikkonsa ja nostaa katseensa orkesteriin.

– Vielä kerran alusta, hän pyytää.

Kohtaus on Anna-Karin Grönroosin dokumenttielokuvasta Orkesterin edessä . Siinä seurataan kolmen vuoden ajan kolmea nuorta kapellimestariopiskelijaa Helsingissä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Oppilaitos on alallaan yksi maailman halutuimmista ja arvostetuimmista. Niinpä sinne hakeutuu opiskelijoita kaikkialta maailmasta.

Elokuvan päähenkilöt ovat ranskalaisen Kahanen lisäksi taiwanilainen I-Han Fu ja suomalainen Emilia Hoving . Heitä ohjaavat orkesterinjohdon professori Atso Almila sekä vierailevat opettajat, Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu ja Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari Susanna Mälkki .

Suomen kapellimestarimaine onkin puoliksi harhaa

Suomesta tulee hyviä kapellimestareita. Tätä mielikuvaa me suomalaiset mielellämme vaalimme. Kun katsoo oheista listaa, jossa on vain muutamia tällä hetkellä kansainvälistä uraa tekeviä suomalaisjohtajia, huomaa, ettei ylpeys ole lainkaan aiheetonta.

Silti eläkkeelle jäänyt orkesterinjohdon professori, kapellimestari Atso Almila sanoo, että mielikuva on osittain näköharhaa.

– Ei ole olemassa mitään erityistä suomalaista kapellimestarigeeniä. Myös muualta tulee hyviä kapellimestareita. Kyse on siitä, että suomalainen koulutus on hyvää, hän sanoo.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on yksi maailman johtavista orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen opinahjoista. Sinne pyrkii suomalaisten kapellimestariopiskelijoiden lisäksi joka vuosi kymmeniä lahjakkaita nuoria muusikoita kaikkialta maailmasta.

– Jos meiltä valmistuu vaikkapa australialainen opiskelija, hän levittää maailmalla sanaa siitä, että Suomessa on tällainen hieno koulutus, Almila sanoo.

Jorma Panulan oivallukset olivat käänteentekeviä

Kapellimestariluokan maineen loi Jorma Panula , joka valittiin orkesterinjohdon professoriksi vuonna 1973. Hän kehitti opetusta hyödyntämällä muun muassa silloista uutuutta, videotekniikkaa. Sen avulla opiskelijat pystyivät analysoimaan suoritustaan.

Lisäksi hän vaati ja sai harjoitusorkesterin kapellimestariopiskelijoiden työkaluksi. Aiemmin orkesterinjohtoa oli harjoiteltu niin, että orkesterin virkaa toimitti nelikätinen pianonsoitto. Vielä nytkin Sibelius-akatemia on ainoa musiikkikorkeakoulu Euroopassa, jossa voi viikoittain harjoitella elävän orkesterin kanssa.

– Orkesterinjohtoa ei voi oppia kuin orkesterin edessä, Almila painottaa.

Kantaesitykset ja uusi musiikki hiovat mestareita

Jorma Panulan kausi vuosina 1973–93 oli niin leimallinen, että vieläkin monet luulevat koulutusta Panulan luokaksi. Hänen jälkeensä professoreina ovat ehtineet olla Eri Klas , Leif Segerstam ja viimeiset kuusi vuotta Atso Almila . Nyt työtä jatkaa Sakari Oramo .

Panulan luoma malli oli niin vahva, ettei sitä ole tarvinnut kuin hiukan hioa vuosien mittaan.

Yksi Panulan oivalluksista oli, että opiskelijat totutetaan alusta asti johtamaan uutta musiikkia ja kantaesityksiä. Panula käytti myös paljon vierailevia opettajia, ja niin tehdään yhä.

– Ohitimme partituurinlukutaidossa jo nuorina monia kokeneita kapellimestareita, jotka hallitsivat vain kantarepertuaarin, Almila muistelee omia opiskeluaikojaan.

Viime vuosina hän on rakentanut määrätietoisesti oppiaineen yhteyksiä maakuntaorkestereihin. Ne luottavat nuoriin kapellimestariopiskelijoihin ja tarjoavat näille työtilaisuuksia.

Almila jäi eläkkeelle viime elokuussa, ja tammikuun 2020 alussa orkesterinjohdon professorina aloitti BBC:n sinfoniaorkesterin ja Tukholman kuninkaallisen filharmonisen orkesterin ylikapellimestari Sakari Oramo .

Maestro Jorma Panula täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja pitää edelleen omia mestarikursseja Panula-Akatemian nimellä.

Millä nuori voi ansaita johtajuuden?

Dokumentissa päästään kurkistamaan kuuluisaan "kapuluokkaan" ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun. Ohjaaja Anna-Karin Grönroos ja tuottaja Venla Hellstedt korostavat, että vaikka kyseessä on musiikkidokumentti, se kertoo yleisemminkin luovasta johtajuudesta.

– Minkälaisia piiloasenteita meillä on johtajuudesta? Kuka kelpaa johtajaksi, mitä ominaisuuksia ja taitoja häneltä vaaditaan ja miten johtaja saa porukan innostumaan, Grönroos luettelee.

Hänen mielestään musiikkidokumenteissa esiintyy turhan usein "puhuvia päitä". Niissä haastatellaan vanhoja maestroja ja muistellaan heidän saavutuksiaan.

– Itseäni kiinnostaa myös se, miten sinne huipulle pääsee, hän sanoo.

Kapellimestaridokumentin paradoksi onkin, että nämä nuoret ovat valmistumassa ammattiin, jossa ikä ja kokemus ovat meriittejä. Kuitenkin he joutuvat jo parikymppisinä orkesterin eteen harjoittelemaan ammattia, jossa on oltava itsevarma, karismaattinen, herkkä, tarkka ja sytyttävä.

Dokumentaristit olivat kärpäsinä katossa

Elokuvan tekijät ovat seuranneet kapellimestarikoulutusta "kärpäsenä katossa". He ovat tallentaneet sen, mitä näkevät, mutta eivät ole pyrkineet vaikuttamaan tapahtumiin.

Tällaista dokumentin tekotapaa kutsutaan joskus nimellä cinema verité tai direct cinema. Maallikolle lopputulos näyttää eräänlaiselta "sivistyneeltä tositeeveeltä", saadaanhan siinä seurata opiskelijoiden arkea koululuokassa ja sen ulkopuolella.

Ohjaaja ja tuottaja eivät nielaise vertausta. Hellstedtin mielestä tosi-tv on enemmän käsikirjoitettua kuin heidän elokuvansa. Formaattisarjoissa esimerkiksi järjestetään ihmisten tapaamisia. Elokuvan tekijät taas tyytyivät seuraamaan, mitä tapahtuu.

– Käsikirjoitus syntyi tavallaan vasta leikkauspöydässä siitä materiaalista, jota meillä oli.

Kansainväliselle aiheelle suunnitellaan kansainvälistä levitystä. Elokuvalla on ulkomailla kaksi agenttia, ja esimerkiksi Berliinin elokuvajuhlien aikaan sitä pyritään myymään eri maiden tv-kanaville ja elokuvalevittäjille.

Emilia Hoving avustaa jo Mikko Franckia Ranskassa

Kaikki kolme dokumentin päähenkilöä ovat saamassa opintonsa päätökseen lähikuukausina. Suomalainen Emilia Hoving (s.1994) vastaa sähköpostitse Ranskasta. Hän on tammikuussa aloittanut uuden työn Ranskan radion filharmonisessa orkesterissa ylikapellimestari Mikko Franckin apulaiskapellimestarina.

Lisäksi hän johtaa opintojensa ohessa konsertteja muun muassa Jyväskylä Sinfoniassa ja Lapin Kamariorkesterissa.

Elokuvaa kuvattiin kolme vuotta, ja se on Hovingin mielestä pitkä aika nuoren ihmisen elämässä.

– Minun kohdallani nuo kolme vuotta ajoittuivat kolmeen ensimmäiseen opintovuoteeni, joiden aikana on tapahtui paljon opinnoissa. Nyt on mielenkiintoista katsoa, mitä nuori minä on tehnyt ja ajatellut pari vuotta sitten , hän kertoo.

Hoving uskoo, että suomalaisten kapellimestarien menestys maailmalla kumpuaa nimenomaan Sibelius-Akatemian koulutuksesta ja metodeista, joita siellä käytetään. Harjoitusorkesteri Kapubändi sekä johtamisen analysoiminen videon avulla ovat hänestä tärkeitä.

– Koulutus antaa meille opiskelijoille paljon tilaa kehittyä omina itsenämme, eli saamme muodostaa omat mielipiteemme ja musiikilliset tulkintamme. Se on minusta erittäin tärkeää ja arvokasta, hän sanoo.