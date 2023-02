Lainan kilpailuttaminen kannattaa - nopea nettivertailu paljastaa halvimman pankin

Monet suomalaiset kuluttajat kilpailuttavat säännöllisesti oman asuntolainan eri pankeissa, mutta eivät tee samoin vakuudettomiin lainoihin. Vakuudettomien lainojen kilpailuttaminen on helppoa, sillä lainojen todelliset erot liittyvät aina kuluihin.

Pankkivertailu vakuudettomissa lainoissa kannattaa, sillä eri pankkien korkotaso vaihtelee merkittävästi. Moni pankki kilpailee korolla lainoissa, joten kuluttajalla on paljon vaihtoehtoja etsiessä hyvää korkotarjousta kulutusluottoon.

Lainojen kilpailuttaminen on maksutonta

Kuluttajalle lainojen kilpailuttaminen on maksutonta ( www.nordsek.com/kilpailuta-lainat ). Kilpailuttamalla vakuudettomat lainat selvitetään nopeasti, mitä korkoa voi pankista saada lainoihin.

Kilpailuttaminen säästää kuluissa. Kilpailuttamisessa on mukana pankkien lisäksi myös rahoitusyhtiöitä, joten vertailuun saadaan kattavasti eri luotonantajia. Usein pankin tarjoama vakuudeton laina on huomattavasti edullisempi kuin rahoitusyhtiön.

Lainapalvelun tarjoajat saavat palkkion suoraan pankeilta. Lainan vertailupalvelut eivät itse myönnä lainaa, vaan lainahakemukset lähetetään eteenpäin pankeille ja rahoitusyhtiöille. Tästä syystä kuluttaja voi nopeasti vertailla eri korkotarjoukset nopean lainapalvelun avulla ilmaiseksi.

Korkokatto ei koske vanhoja luottosopimuksia

Lainojen kulut vaihtelevat paljon eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden välillä. Monella kuluttajalla on käytössä vielä kalliita vanhoja luottosopimuksia rahoitusyhtiöiden kautta, jossa korkotaso on selkeästi yli nykyisten uusien lainojen maksimi korkotason.

Nykyinen korkokatto astui voimaan vuonna 2019, jossa maksimi korko on asetettu 20% tasolle. Lisäksi lainoista voidaan periä maksimissaan 150 euroa tilinhoitomaksua ja muita kuluja vuositasolla. Laki koskee uusia lainoja, eikä se koske esimerkiksi vanhoja limiittisopimuksia.

Jos kuluttajalla on vanha limiitti sopimus rahoitusyhtiön kanssa, voi kulujen osuus olla paljon nykyisen korkokaton kuluja enemmän. Tällöin vanhat lainasopimukset kannattaa kilpailuttaa ja maksaa pois uudelle lainalla.

Lainan hinnoittelu on asiakaskohtaista

Lainojen hinnoittelu on aina asiakaskohtaista, joten paras tapa selvittää edullisin lainatarjous on kilpailuttaa lainat. Kalliimpien kulutusluottojen todellinen vuosikorko voi olla yli 30%, kun pankkien tarjoamaa vakuudetonta lainaa voi saada usein alle 10% korolla.

Koska suurin ero eri lainojen välillä on hinta, on melkein aina järkevintä valita luotonantaja hinnan perusteella. Sitä suurempi kulutusluotto nostetaan, sitä enemmän voidaan säästää kilpailuttamisen avulla. Keskimäärin suomalaiset nostavat kulutusluottoa noin 10 000 euroa, joten muutamankin prosentin korkoero tarkoittaa pidemmällä maksuajalla satoja tai tuhansien eurojen eroa kokonaiskuluissa.

Lainojen yhdistäminen tuo merkittäviä säästöjä

Pankit tarjoavat kuluttajille lainojen yhdistämistä varten edullisempaa lainaa ( https://nordsek.com/yhdista-lainat/ ) , jonka avulla voidaan maksaa olemassa olevat pienet lainat ja kulutusluotot pois. Lainojen yhdistely tuo säästöjä, sillä suurempaan lainamäärään tarjotaan parempia lainaehtoja.

Yhdistelylainan avulla saadaan korkotaso alaspäin, mutta se säästää myös toisella tavalla merkittävästi kuluissa. Kun vaihdat pienet lainat yhdeksi, maksetaan jatkossa vain yhdestä lainasta kiinteää kuukausimaksua. Tämä voi tuoda luottokustannuksiin satojen eurojen tai jopa yli tuhannen euron säästöt, sillä yhdestä lainasta peritään 5 - 10 euron kuukausimaksua.

Voit kilpailuttaa olemassa olevat lainat ilmoittamalla lainahakemuksessa, että haluat maksaa vanhat lainat pois. Käytännössä uudella lainalla maksetaan vanhat pienet lainat pois, jolloin jatkossa maksat takaisin vain yhtä lainaa pankille.

Kaikki pankit eivät kilpaile hinnalla

Vaikka suurin osa pankeista kilpailee asiakkuuksista hinnan avulla, eivät kaikki pankit tee näin. Jos pankki tai rahoitusyhtiö ei kilpaile hinnalla, kilpailee se yleensä rahan saatavuudella.

Käytännössä osa luotonantajista kilpailee sillä, että ne antavat isompia luottoja asiakkaille. Tällöin moni asiakas voi hyväksyä kalliimman lainatarjouksen, kun lainasumma on riittävän iso. Yleensä laina kannattaa nostaa edullisimmista pankista. Vaikka lainaa on tarjolla suurempi summa toisesta pankista, kannattaa yleensä aina valita edullisin pankki lainaa varten.

Todellinen vuosikorko paljastaa edullisimman lainan

Lainojen vertailussa tärkeintä on vertailla lainan korkoa ja muita kuluja. Koska suuri ero eri lainojen välillä on hinta, on turvallista keskittyä lainavertailussa kulujen vertailuun ( www.nordsek.com ).

Lainojen kulut voivat muodostua useasta eri tekijästä, joten pelkkä nimelliskoron vertailu ei kerro suoraan edullisinta lainaa. Esimerkiksi nettikaupasta nostetun osamaksun luoton kustannuksista suurin osa voi koostua erilaisista kiinteistä palkkioista, ei korosta.

Todellinen vuosikorko on parempi mittari lainojen edullisuutta vertailtaessa, sillä se ottaa huomioon kaikki kulut. Vakuudettomissa lainoissa on aina ilmoitettava todellinen vuosikorko. Lainapalvelusta näet eri luotonantajien lainatarjoukset edullisuus järjestyksessä todellisen vuosikoron perusteella.

Yhdellä hakemuksella useampia tarjouksia

Lainojen vertailua tarjoavien palveluiden käyttäminen on kuluttajalle erittäin helppoa ja nopeaa. Palvelussa täytetään vain yksi hakemus, jonka lainanvälittäjä lähettää edelleen useille eri pankeille. Kuluttajan on hyvä tiedostaa, että lainanvälittäjä ei itse myönnä lainkaan lainoja, vaan lähettää hakemuksen eteenpäin useille luotettaville rahoituslaitoksille. Tarkoituksena onkin auttaa kuluttajaa löytämään helposti ja nopeasti edullisin vaihtoehto rahoitustarpeeseen.

Lainan hakeminen onnistuu nopeasti ilman liitteitä. Hakemusta varten tarvitaan tietoon haettava lainamäärä, haluttu maksuaika ja perustiedot hakijasta. Näitä tietoja ovat hakijan tiedot tuloista ja menoista. Tarjouspyynnön lähettäminen ei sido mihinkään ja hakemus lähetetään eteenpäin eri pankeille ja rahoitusyhtiöille.

Lainahakemuksen täyttäminen lainapalvelussa on nopeaa. Hakemukseen täytetään haettava lainasumma, toivottu takaisinmaksuaika sekä omaan maksukykyyn vaikuttavia tietoja. Hakemuksen lähettämisen jälkeen kuluttaja saa tarjouksia eri pankeilta ja rahoituslaitoksista. Tarjousten perusteella on erittäin helppo lähteä vertailemaan, mikä vaihtoehdoista on korkojen ja kulujen osalta kaikkein edullisin.