Lainojen yhdistäminen tuo helposti selvää säästöä

Useamman erilaisen hankinnan myötä lyhennettäviä lainoja on saattanut kertyä turhan paljon. Näin voi käydä, jos on ottanut kuluttajalainoja sekä tehnyt osamaksusopimuksia ostaessaan esimerkiksi auton ja välttämättömiä kodinkoneita sekä huonekaluja. Huomaamattomasti kertyneet useat erilaiset lainat aiheuttavat tarpeettomaan suuria kuluja ja vaikeuttavat oman talouden hallintaa. Onneksi ongelmaan on helppo ratkaisu.

Erilaiset lainat ja osamaksut voi aina yhdistää yhdeksi helposti hallittavaksi ja kohtuullisen koron omaavaksi yhdistelmälainaksi. Lainaa.com lainojen yhdistäminen tuo helpon ratkaisun usean eri lainan yhdistämiseksi. Yhdistelmälainan avulla maksetaan vanhat lainat pois ja jäljelle vain yksi helposti hallittava laina. Palvelu kilpailuttaa yhdistelmälainan jopa 40 pankin ja rahoitusyhtiön kesken. Vain yhden hakemuksen avulla laiskakin kilpailuttaja säästää helposti. Yhdistelmälainan avulla oman talouden hallinta tasapainottuu ja lainakulut pysyvä kurissa.

Kilpailuta yhdistelmälaina ja yhdistä vanhat lainat helposti

Yhdistelmälaina tarjoaa parhaan mahdollisen avun vain silloin, kun se kilpailutetaan. Useat erilliset lainat voivat aiheuttaa stressiä ja niistä haluaa ymmärrettävästi päästä nopeasti eroon. Kilpailutus kannattaa kuitenkin tehdä huolella, sillä pankkien ja rahoitusyhtiöiden tarjoamien yhdistelmälainojen kuluissa ja koroissa on suuria eroja. Oma tuttu lähipankki ei läheskään aina tarjoa halvinta yhdistelmälainaa.

Kymmenien rahoittajien kilpailuttaminen yksi kerrallaan on työlästä. Helppo ratkaisu on kuitenkin kaikkien saatavilla ja täysin ilmaiseksi. Käyttämällä Lainaa.com lainavertailupalvelua muuttuu yhdistelmälainan kilpailuttaminen yksinkertaiseksi.

Lainaa.com hoitaa kilpailutuksen puolestasi.

Lainaa.comin yhdellä lomakkeella tapahtuva kilpailutus antaa parhaimmillaan muutamassa minuutissa parhaimmat ajankohtaiset lainatarjoukset. Kilpailutuksen tekeminen ei luonnollisestikaan vielä sido sinua mihinkään lainasopimukseen. Tarjouksia voit rauhassa vertailla ja tehdä vasta sen jälkeen päätöksen lainan ottamisesta.

Mikä tekee Lainaa.com yhdistelmälainavertailusta kannattavan?

Lainaa.com palvelu tekee yhdistelmälainojen vertailun helpoksi tarjoamalla kymmenien lainatarjoajien tiedot helposti ymmärrettävässä ja vertailtavassa muodossa. Tarjousten vertailun voi tehdä rauhassa yhdessä paikassa ja lopulta tehdä harkitun päätöksen itselleen parhaiten sopivan lainan ottamisesta.

Lainaa.com on täysin puolueeton ja vastuullinen lainavertailupalvelu. Haluamme helpottaa asiakkaittemme lainojen hallintaa kilpailuttamalla yhdistelmälainan mahdollisimman laajasti. Kerro myös avoimesti lainaamiseen liittyvistä velvoitteista ja riskeihin varautumisesta. Kannustamme asiakkaitamme tutustumaan lainojen yksityiskohtaisiin ehtoihin ennen lopullista valintaa.

Palvelumme kautta tehdyn kilpailutuksen tulokset ovat selkeät. Tärkeimpien tietojen etsimisen sijaan sinulle jää vain parhaimpien tarjousten vertailu keskenään. Edullisimmat yhdistelmälainatarjoukset ovat aina aidosti kyseisen ajankohdan parhaimpia lainatarjouksia. Emme suosi yksittäisiä rahoittajia, vaan parhaimmat tarjoukset tulevat kilpailutusajankohdan parhailta rahoitusyhtiöiltä.

Rehellistä ja reilua yhdistelmälainavertailua Lainaa.comissa

Olemme tehneet yhdistelmälainan kilpailuttamisesta mahdollisimman helppoa. Täytät vain yhden lomakkeen, jolla kysytään välttämättömät taustatiedot kilpailutuksen järjestämistä varten. Voit määritellä lainasumman aina 60 000 € asti ja laina-aika voi pisimmillään olla 20 vuotta. Kilpailutuksen tulokset ovat käytettävissä yleensä vain muutaman minuutin odottelun jälkeen.

Lainaa.comin toiminnan kulmakiviä ovat reiluus ja avoimuus. Saamme korvauksen kaikista uusista lainoista, jotka on solmittu palvelun kautta tehdyn kilpailutuksen jälkeen. Tämän ansiota sinä et joudu maksamaan lainavertailupalvelumme käytöstä.

Meidän missiomme on löytää asiakkaillemme alan parhaimmat lainatarjoukset, jotta sinä voit säästää rahaa. Vastuullisuutemme näkyy myös esimerkiksi yhteistyökumppanimme kanssa tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaisesti maksamme jokaisen palvelumme kautta otetun lainan myötä yhden puun istutuksen Suomen luontoon.

Vertailu kannattaa aina – Lainaa.com

Tutustu termeihin ja valitse paras vaihtoehto

Muista aina suosituksemme tutkia tarkasti saatujen yhdistelmälainatarjouksien yksityiskohtaiset ehdot. Tärkein kriteeri on todellinen vuosikorko , joka sisältää myös kaikki oheiskulut. Pieni nimelliskorko ei tee tarjouksesta vielä hyvää , sillä siitä puuttuvat mahdollisen avausmaksun ja tilinhoitokulujen vaikutus. Palvelumme avulla vältät kiskurikorkoa tarjoavat rahoitusyhtiöt, sillä tarjouksissamme on aina todellinen vuosikorko. Lopullisen valinnan ja hyväksynnän myötä saat yleensä lainarahat käyttöösi suoraan pankkitilillesi yhden arkipäivän aikana.

Sisällöntuotanto: SEOSEON Digitoimisto