Urheilu

Lajinsa ainoat Kainuussa – Sotkamon Jymyn pieni mäkihyppyryhmä tuo valoa perinnelajin vaikeuksien keskelle

Julkaistu: 22.2.2020 klo 10:05

Mäkihypyn harrastajamäärät ovat pudonneet Suomessa, ja joinakin talvina seuratoiminta on ollut jäissä myös Kainuussa. Nyt Sotkamon Jymy on saanut puolenkymmentä nuorta kotkaa innostumaan lajista ja käymään myös kansallisissa kilpailuissa. Kajaanissa tilanne on tukalampi, eivätkä olosuhteetkaan suosi. Yritystä Vimpelinvaaralla kuitenkin yhä riittää.