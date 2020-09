Laki estää pian rahojesi siirron ulkomaiselle rahapelitilille – Pokerinpelaajien puheenjohtaja Rydman perustelee, miksi tulokset jäävät laihoiksi

Hallitus aikoo uudistaa arpajaislakia kesällä 2021 rajulla keinolla.

Hallitus sopi budjettiriihessä maksuliikenteen estämisestä ulkomaisten peliyhtiöiden tilille. Voittoja ei ulkomaisilta pelitileiltä voisi enää lunastaa Suomeen. Verkossa voisi jatkossakin pelata Veikkauksen pelejä. Ulkomaisilla peliyhtiöillä ei ole toimilupaa Suomessa.

Uudistuksen taustalla ovat Veikkauksen koronaviruksen vuoksi pudonneet tulot, jotka vaarantavat monien Veikkaus-voitoista tuettujen yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan. Rahaliikenteen estolla vahvistetaan Veikkauksen monopoliasemaa Suomessa ja yritetään ohjata verkkopelaamista Veikkaukselle.

Ratkaisu lyötiin lukkoon budjettineuvotteluissa alkuviikosta. Lakiesitys on tarkoitus saada eduskuntaan kesäkuussa 2021.

Ahvenanmaan ja Paf-rahapeliyhtiön kysymys ratkaistaan erikseen. Ratkaisun yksityiskohdat ovat Lännen Median tietojen mukaan vielä selvityksessä.

Kyseessä on tarve turvata myös Pafin toimintaedellytykset. Paf on Ahvenanmaalla vastaavantyyppisessä monopoliasemassa kuin Veikkaus Manner-Suomessa, ja asia on poliittisesti tärkeä hallituspuolue rkp:lle.

Pokeriammattilaiset eivät usko Veikkauksen hyötyvän

Ulkomaalaisten peliyhtiöiden sivustojen käyttämisestä hyötyvät suomalaiset pokeriammattilaiset ja ammattivedonlyöjät, jotka parhaimmillaan ansaitsevat rahaa pelaamalla verkossa.

Nämä kaksi rahapeliä eroavat monesta muusta siten, että taidolla on mahdollisuus kääntää todennäköisyyksiä edukseen ja voittavaksi pelaamiseksi.

Molemmilla on Suomessa edunvalvojansa, Suomen Pokerinpelaajat ry ja Suomen Urheiluvedonlyöjät ry.

Pokeripelaajien puheenjohtaja on kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Wille Rydman . Hän pitää lakihankkeen perusoletusta virheellisenä.

– Taustalla on kuvitelma, että jos rahansiirrot estetään, ulkomaille menevä raha siirtyisi Veikkauksen nettipeleihin.

Rydmanin mukaan oletus on siksi virheellinen, että pokeriammattilaiset pelaavat ulkomailla, koska he ansaitsevat siten rahaa. Suomessa pelaamalla toisiaan vastaan he eivät voittaisi rahaa, vaan häviäisivät sitä Veikkaukselle. Ulkomailla vastustajia on enemmän.

– Kun peleissä pelataan heikompia vastaan, se mahdollistaa menestymisen voittavana pokeriammattilaisena. Suomalaiset ovat usein matemaattisesti lahjakkaita ja perustavat taktiikkansa siihen, avaa Rydman.

Hän arvioi, että Suomessa on edelleen noin viisisataa henkilöä, jotka elättävät itsensä nettipokerilla. Suurin 2000-luvun alun pokeribuumi on jo laantunut.

Pankeillekin voi tulla hankaluuksia

Rahapelivoitot ulkomaisilta pelisivustoilta ovat verovapaita, jos palveluntarjoaja toimii Eta-alueella.

Maksuliikenteen esto ulkomaisille pelitileille ei estäisi pelaamista, mutta se vaikeuttaisi sitä. Rahansiirrot pitäisi tehdä kiertoteitse.

– Kiertoviritelmät loisivat alalle ikävää stigmaa, sanoo Rydman.

Suomalaispankkien voi olla vaikea toteuttaa estoja niin, ettei jokin muu maksuliikenne estyisi. Tästä on Rydmanin mukaan esimerkkejä Norjasta, jossa maksuliikenne-eston jälkeen kaikki tavallisetkaan luottokorttimaksut eivät toimineet.

Finanssiala ry muistuttaa, että maksupalvelulakia on muutettava, jos puututaan henkilöiden oikeuksiin käyttää omia rahojaan.

Myös rahapelihaittoja hillittävä

Arpajaislakiin aiotaan tuoda Veikkaukselle mahdollisuus tehdä myös kansainvälistä liiketoimintaa. Tämä vaatii EU-oikeudellisten reunaehtojen huomioimisen. Veikkaukselle annetaan budjettineuvotteluiden linjauksella lupa jo teknisesti valmistella kansainvälistä liiketoimintaa.

Uudistusta ajaa eteenpäin usean ministerin ryhmä, käytännössä lähes puolet hallituksesta. Sisäministeriön lisäksi mukana ovat omistajaohjaus, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Tämä laajuus johtuu Veikkauksen budjettivaikutuksista, oikeudellisista kysymyksistä ja rahapelituottojen jakautumisesta usealle hallintoalalle sekä rahapelihaittojen torjunnasta.

Arpajaislakiin tulee myös kirjauksia Veikkauksen rahapelihaittojen vähentämiseksi. Keinoja ovat muun muassa pakollinen tunnistautuminen ja pelaajadatan käyttö. Lisäksi Veikkaus vähentää rahapeliautomaatteja.