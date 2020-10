Kotimaa

Lännen Media haastatteli kolmasosaa Suomen kovimman vankilan vartijoista, ja lähes jokainen koki väkivallan uhan keskellä samoin – ''Turvallisuudestamme ei välitetä''

Julkaistu: 3.10.2020 klo 6:00

Vajaan puolentoista vuoden aikana 17 vanginvartijaa on joutunut sellaisten pahoinpitelyjen kohteeksi, joissa tekoihin kytkeytyy järjestäytynyt rikollisuus. Riihimäen vankilan vartijoista uhreiksi on joutunut lähes joka kymmenes. Vartijat esittävät vakavia väitteitä Rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta. Heidän mielestään organisaatio on haluton panemaan vartijoihin kohdistuvaa väkivaltaa kuriin. He näkevät, että jos järjestäytynyttä rikollisuutta ei kyetä torjumaan vankiloissa, se vahvistuu myös niiden ulkopuolella. Vastuussa oleva johto kiistää väitteet ja kertoo ottavansa väkivallan uhan vakavasti.