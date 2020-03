Lännen Median tiedot: Aluehallintovirastot ovat valmistautuneet antamaan määräyksen Suomen koulujen sulkemisesta tartuntatautilain perusteella

Lännen Median useista eri lähteistä saamien tietojen mukaan aluehallintovirastot (avit) ovat valmistautumassa tekemään päätöksen Suomen koulujen sulkemisesta. Hallitus järjestää koronatilanteesta tiedotustilaisuuden pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla maanantaina kello 16. Toimituksen tietojen mukaan aveissa odotetaan hallituksen ohjausta ja kouluja koskevien määräysten antamisesta on tarkoitus tiedottaa vasta tiistaina.

Avien määräykset annettaisiin hallituksen suositusten pohjalta. Päätöksen myötä koulut siirtyisivät etäopetukseen. Perusopetuslain mukaan oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin perusopetuslaissa määrätään jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Kouluja ollaan sulkemassa tartuntatautilain perusteella. Aluehallintovirasto voi päättää alueellaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta.

Edellytyksenä on muun muassa se, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Aiemmin aluehallintovirastot antoivat hallituksen suositusten pohjalta määräykset, joiden mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet sekä sisä- että ulkotiloissa kiellettiin uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämisen ehkäisemiseksi. Hämeen Sanomat uutisoi maanantaina ensin koulujen sulkemisesta.