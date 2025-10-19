Talous
Lapselle säästäminen on yhä yleisempää ‒ jo 40 eurolla kuukaudessa voi kerryttää turvaa tulevaisuuteen
Osuuspankin varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen sanoo, että hyvä tapa aloittaa lapselle säästäminen on tehdä sitä tasaisesti kuukausittain. Säästäminen on helppo aloittaa digitaalisesti.
Mikäli laittaa juuri syntyneelle lapselleen rahastoon kertasijoituksena sata euroa ja säästää tämän lisäksi kuukausittain 40 euroa, niin 18-vuotiaana lapsella on odotusarvoisesti yli 15 000 euroa säästössä.
