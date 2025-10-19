Talous

Sadan euron suuruisella kertasijoituksella ja vanhempien tekemällä 40 euron kuukausittaisella säästösummalla lapsella on täysi-ikäisenä odotusarvoisesti säästössä yli 15 000 euroa. Kuva: Osuuspankki

Lapselle säästäminen on yhä yleisempää ‒ jo 40 eurolla kuukaudessa voi kerryttää turvaa tulevaisuuteen

Osuuspankin varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen sanoo, että hyvä tapa aloittaa lapselle säästäminen on tehdä sitä tasaisesti kuukausittain. Säästäminen on helppo aloittaa digitaalisesti.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Mikäli laittaa juuri syntyneelle lapselleen rahastoon kertasijoituksena sata euroa ja säästää tämän lisäksi kuukausittain 40 euroa, niin 18-vuotiaana lapsella on odotusarvoisesti yli 15 000 euroa säästössä.

Osuuspankin varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajaisen mukaan lapselleen säästäminen

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä