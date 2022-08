Lapset karkaavat raameistaan torstai-illan viiden tähden elokuvassa, jonka hahmoissa riittää luonnetta

Moonrise Kingdom

Yle Teema & Fem klo 23.45

***** Kesä on partiolaisten kulta-aikaa. Luonnonläheinen puuhastelu, telttamajoitus ja ulkona ateriointi luonnistuvat parhaiten tähän vuodenaikaan. Wes Andersonin elokuvassa vietetäänkin partiokesää New Englandin pienessä saaressa vuonna 1965.

Tavoilleen uskollisesti ohjaaja irrottaa aihepiiristä hillittyä, muikean ironista huumoria. Vähän alakuloakin. Vakava 12-vuotias Sam ( Jared Gilman) jättää erokirjeen leirin johtajalle ( Edward Norton ) ja karkaa Suzyn ( Kara Hayward ) kanssa. Rannalla lapset vaihtavat herkän suudelman, mutta aikuiset virittävät suuren luokan etsinnät. Isoja ihmisiä elokuvassa riittää Bill Murraysta Frances McDonaldiin , mutta varsinaisesti Tavoilleen uskollisesti ohjaaja irrottaa aihepiiristä hillittyä, muikean ironista huumoria. Vähän alakuloakin. Vakava 12-vuotias Sam ( stdClass jättää erokirjeen leirin johtajalle ( stdClass ) ja karkaa Suzyn ( stdClass ) kanssa. Rannalla lapset vaihtavat herkän suudelman, mutta aikuiset virittävät suuren luokan etsinnät. Isoja ihmisiä elokuvassa riittää stdClass , mutta varsinaisesti stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass on lapsihahmojen elokuva. Moonrise Kingdom Tavoilleen uskollisesti ohjaaja irrottaa aihepiiristä hillittyä, muikean ironista huumoria. Vähän alakuloakin. Vakava 12-vuotias Sam ( stdClass jättää erokirjeen leirin johtajalle ( stdClass ) ja karkaa Suzyn ( stdClass ) kanssa. Rannalla lapset vaihtavat herkän suudelman, mutta aikuiset virittävät suuren luokan etsinnät. Isoja ihmisiä elokuvassa riittää stdClass , mutta varsinaisesti stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass on lapsihahmojen elokuva. on lapsihahmojen elokuva.

Näistä löytyy luonnetta, joka kaavoihin kangistuneissa aikuisissa on käynyt jo vähiin. Mutta lopulta syksy koittaa kaikille. (USA 2012)

Hanna

TV2 klo 22.00

**** Joe Wrightin tiiviin jännärin nimihenkilö ei ole ehtinyt juuri lapsuutta viettämään. Saoirse Ronan on Hanna, joka on agentti-isänsä kanssa piilotellut Lapin erämaassa. Sitten alkaa takaa-ajo. (USA 2011)

Upgrade

TV5 klo 23.00

**** Leigh Whannellin tiukan linjan (ja budjetin) toimintajännärissä tulevaisuuden teknologia tuo lajiin tuoreita kierroksia. Logan Marshall-Gree on Grey, jolta väkivaltaiset konnat vievät sekä vaimon että liikuntakyvyn. Kosto elää, ja sen mahdollistaa neron miljardöörin ( Harrison Gilbertson ) tarjoama kokeellinen tietokoneimplantti. Se ei saa Greyta ainoastaan liikkumaan, vaan tekee hänestä melkoisen supermiehen.

Teknologiatrillerin lähtökohdat eivät omaperäisyydellä juhli, mutta ohjaaja Whannell ja kumppanit keräävät siihen yllättävää iskuvoimaa. Kun Grey ja tekoäly lähtevät liikekannalle, on moraali venyvää tavaraa. (Australia/USA 2018)

Pekka Eronen