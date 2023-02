Lapsi on suuri rikkaus elämässä

YK:n onnellisuusraportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa, jossa lapset ovat terveimpiä ja perheiden tukijärjestelmät huippuluokkaa.

Kuitenkin syntyvyys maassamme on ennätysalhaista, ja ikärakenne vinoutuu huimaa vauhtia. Mieleen nousee kysymys, miksi nuoret parit eivät halua lapsia näin hienossa maassa?

Vähäinen syntyvyys on jo uhka Suomen kehityksellekin, koska työvoimapulaa alkaa olla jo lähes joka alalla. Asiasta kirjoitti hiljattain vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kirjassaan Puuttuvat puoli miljoonaa.

On todettava, että me suomalaiset olemme itse tämän työvoimapulamme saaneet aikaiseksi. Lapsiahan olisi ollut tulossa, mutta heitä ei ole haluttu ottaa vastaan. Viimeisen noin 50 vuoden aikana abortin kautta on estetty yli 600 000 lapsen syntyminen.

Raamatun käsky "Älä tapa" koskee myös äidin kohdussa kehittyvää lasta.

Tiedän, että moni nainen kokee surua ja katumusta abortin jälkeen. Valoa asiaan hieman tuo se tieto, että jo 10 kaupungissa on otettu käyttöön Itu-työ. Se antaa tukea kriisiraskaustilanteessa oleville, raskauttaan vaikeassa tilanteessa jatkaville ja tukee abortin läpikäyneitä tyttöjä ja naisia.

Toivottavasti tämä työmuoto saadaan myös Kainuuseen.

Vetoan teihin nuoriin, että ottakaa vastaan elämä lapsen kanssa. Se elämänrikkaus, joka tulee pienen lapsen kehitystä seuratessa on niin upea kokemus, että siitä ei voi koskaan liikaa iloita.

Te selviätte kyllä siitä vastuusta, koska me teitä vanhemmat sukupolvetkin olemme siitä selvinneet. Lapsen kanssa vietetty aika ei ole poissa teiltä, vaan se antaa paljon läheisyyttä ja lämpöä, jota meistä jokainen tarvitsee ja kaipaa.

Jaakko Mikkola

aluevaltuutettu (kd.) ja ukki Kuhmosta