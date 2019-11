Lasten ja nuorten Finlandia-voittajateos syntyi kirjastossa pienessä taustahälyssä – tamperelainen Marisha Rasi-Koskinen voitti ensimmäisellä nuortenkirjallaan

Perhehistoriaa, scifiä ja jännitystä yhdistelevä Auringon pimeä puoli (WSOY) on kirjailija Marisha Rasi-Koskisen ensimmäinen nuorille suunnattu teos. Siksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitto tuntui hänestä erityisen hyvältä.

– Nuorille kirjoittaminen oli minulle uusi aluevaltaus. Palkinto tuntuu kannustimelta juuri tässä kohtaa, hän sanoo.

Rasi-Koskinen on aiemmin julkaissut neljä aikuisille suunnattua proosateosta. Nuortenkirjasta hän on haaveillut jo pitkään. Siihen häntä ovat kannustaneet omat teini-ikäiset lapset sekä aiempi työ koulupsykologina.

– En kuitenkaan päättänyt, että nytpä kirjoitan nimenomaan nuorille. Ensin tuli idea aikamatkailusta ja erilaisista aikatasoista. Sitten heräsi ajatus, että tästä voisi tulla nuortenkirja.

Myöskään kirjoittaessaan hän ei mieti ensisijaisesti kohderyhmää, vaan antaa alitajuntansa viedä työtä eteenpäin. Hän kirjoittaa tekstinsä moneen kertaan uudelleen samaan tapaan kuin öljyvärimaalausta tehdään kerroksittain.

– Kirjoitan aina kieli ja rakenne edellä. Vasta sitten mietin, kuka sitä lukee, hän kuvailee.

Monet ovatkin sanoneet, että Auringon pimeä puoli sopisi hyvin myös aikuisten kirjahyllyyn, vaikka se on nimetty nuortenkirjaksi. Nuorta lukijakuntaansa Rasi-Koskinen on ajatellut esimerkiksi siinä, millä tavalla kirjassa käsitellään tunteita. Kirjan kuluessa päähenkilö Emilia kasvaa 16-vuotiaasta 30-vuotiaaksi.

– En niin paljon painota sitä 30-vuotiaan maailmaa, hän sanoo.

Nyrjähtänyt todellisuus ja aikamatkailu kiinnostivat tekijää

Aikamatkaksi, kasvutarinaksi ja dystopiaksi kuvailtu romaani tapahtuu suljetussa yhteisössä Kaivoksen kaupungissa. Päähenkilö Emilia tempaistaan matkalle omaan historiaansa ja jännittäviin seikkailuihin kaivoskuiluissa.

Ajan käsitys sekä muistamisen ja unohtamisen teemat ovat aina kiinnostaneet Rasi-Koskista niin kirjailijana kuin psykologinakin. Aika ei aina ole lineaarinen, vaan siinä on syklejä. Menneisyys voi joskus olla lähempänä, joskus kauempana.

Eri aikatasoissa liikkuminen on Auringon pimeässä puolessa se fantasiaelementti, jolla kirjailija on pannut todellisuuden nyrjähtämään. Jos teos on spekulatiivista scifiä, se on sitä vain hiukan.

– Mennään realismin ja scifin rajalla, hän sanoo.

Rasi-Koskiselle oli tärkeää, että hänen ensimmäisessä nuortenkirjassaan on myös seikkailua ja jännitystä. Jos hän on aiemmissa kirjoissaan ollut omimmillaan tihentyneiden hetkien kuvaajana, tässä kirjassa hän pääsi revittelemään täyttä vauhtia.

– Sain juoksuttaa juonta ja luoda seikkailuja pitkin kaivoskäytäviä, hän sanoo.

Kirjasto, kahvila ja bussi työskentelypaikkoina

Tampereella asuva Marisha Rasi-Koskinen (s. 1975) on ollut tämän vuoden alusta päätoiminen kirjailija kolmivuotisen taiteilija-apurahan turvin. Sitä ennen hän työskenteli koulupsykologina puoliaikaisesti, jotta kirjoittamiselle jäi aikaa.

Hän kirjoittaa kirjastossa ja toisinaan myös kahviloissa sekä bussissa tai junassa. Kirjastossakaan hän ei sulkeudu työhuoneeseen vaan pysyttelee kaikille avoimissa tiloissa.

– Pieni taustahäly auttaa keskittymään. Jos häiritsee liikaa, laitan kuulokkeet korviin, hän kertoo.