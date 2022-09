Lauantai-illan jännäri pelaa kipeillä kierteillä

Marnie - vaarallisella tiellä

Yle Teema & Fem klo 21.05

**** Nainen ei tahdo, että häneen kosketaan, mutta saa jonkinlaista tyydytystä varastelusta. Mies innostuu niistä taipumuksista siinä määrin, että tahtoo naisen kanssa naimisiin. Jos Marnie – vaarallisella tiellä virittää – kasari-ilmaisua lainatakseni – poikkeavien bileet, vastaa Alfred Hitchcock kylmistä leikkeleistä. Ohjaajamestari oli pelaillut pakkomielteillä läpi pitkän uransa, mutta ristiriitaisessa, kiistellyssä jännärissä ne ovat oikeastaan ainoat, jotka pitävät ihmistä liikkeellä.

Linnuista tuttu Tippi Hedren on kleptomaani Marnie, joka vaihtaa työpaikasta toiseen ja tähtää firman kassakaappiin. James Bondin hommista lähtenyt Sean Connery on kustantaja Mark, jolla on puolestaan pimeä omistamisen halu itse Marnieen. Hedren on kertonut, että Hitchcock ahdisteli häntä kuvausten aikoihin, ja kipeyttä on itse elokuvassakin. (USA 1964)

Hercules

Nelonen klo 23.40

The Spy Who Dumped Me

Sub klo 21.00

*** Susanna Fogelin toimintakomedia on kuin luotu etkoleffaksi – iloisen illan nousukiitoa virittämään. Hartaammassa katselussa sen loputon läpänheitto ja höppänät juonenkäänteet saattavat pian puuduttaa. Kate McKinnon ja Mila Kunis ovat Morgan ja Audrey, joista jälkimmäinen seurustelee tietämättään agentin ( Justin Theroux ) kanssa. Kun bestikset rysähtävät keskelle tämän hengenvaarallista maailmaa, säntäillään Euroopassa kuin Jason Bourne ikään. Tosin Matt Damonin tapaisia tuppisuita heistä ei saisi jeesusteipilläkään. Ohjaaja Fogel ottaa haltuun kamukomedioiden perinteisesti miehiset kuviot kuin tyhjää vain. Ensiesitys. (USA 2018)

Pekka Eronen