Lauantai-ilta on Tina Turnerin – dokumentti ja keikkataltiointi muistuttavat, mistä saamme olla kiitollisia

Tina

Yle Teema & Fem klo 21.00

**** Tina Turneria ei päässyt 1980-luvulla pakoon – jos joku nyt ylipäätään olisi halunnut. Räjähtävän energisen soul-laulajan (alkujaan Anna Mae Bullock ) ura oli alkanut jo 1950-luvun lopulla, ja hittejä hän sai seuraavalla vuosikymmenellä. Kuitenkin vasta äänekkäällä ja monella tapaa näyttävällä kasarilla hän löysi omimman yleisönsä. Jota sitten riittikin. Dan Lindsayn ja T.J. Martinin dokumenttielokuvan kertojana toimii Tina Turner itse.

Ihan ryysyistä rikkauksiin -tarina se ei ole, mutta puuvillapelloilta stadioneille kumminkin. Väliin mahtuu uran alku muusikko Ike Turnerin yhtyeessä, avioliitto ja pitkään jatkunut parisuhdeväkivalta. Nekin käydään läpi, kun tähti jättää jäähyväiset lavoille ja julkisuudelle. Dokumentin jälkeen keikkataltiointi Barcelona 1990 muistuttaa, mistä voimme olla Tinalle kiitollisia. Ensiesitys. (USA 2021)

The Nice Guys

Nelonen klo 0.55

**** Shane Blackin toimintakomediassa rähjäinen kyttäkaksikko sai puitteikseen 1970-luvun liehulahkeiset tyyliseikat. Ryan Gosling ja Russell Crowe äityivät letkeälle päälle saman tien. (USA 2016)

Masterminds

Sub klo 21.00

** Toimintakomedia on herkempi ja vaikeampi laji kuin hätäisempi luulisikaan. Samana vuonna kuin The Nice Guys sai ensi-iltansa Jared Hessin yritys samassa lajissa. Siinä missä kyttäkomedian toopeilu meni monella tapaa putkeen, tuntuu tosipohjaisessa ryöstökomediassa vaiva ja pakerrus. Jotenkin tuntuu kuin tekijät olisivat pelänneet tositarinan vakavuutta. Ylle sitten lisättiin kohellusta ja halpahallin junttityyliä. Zach Galifianakis on arvokuljetusfirman mies, joka viekoitellaan mukaan ennätysmäisen isoon ryöstöhankkeeseen. Myös Kristen Wiig , Owen Wilson ja Jason Sudeikis ovat temmeltäneet muualla vapautuneemmin. Ensiesitys (USA 2016)

Pekka Eronen

kriitikko