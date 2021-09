On kulunut jo lähes vuosi siitä, kun Papasin salibandynaisten edustusjoukkue pelasi edellisen sarjaottelunsa. Se tapahtui 25. lokakuuta 2020 Kajaanihallissa, I divisioonan kotiturnauksessa.

Korona keskeytti kauden, eikä sarja jatkunut enää keväänkään puolella.

– Tuntuuhan tämä tauko aika hurjalta, Papas-pelaaja Sarita Kuusisto myöntää.

Kajaanilaisjoukkueelle kertyi koko viime kaudella vain neljä sarjaottelua, joista se voitti kolme. Myös Papasin yhteisharjoittelu oli pysähdyksissä pitkiä aikoja koronatilanteen takia.

Uusi I divisioonasesonki käynnistyy ylihuomenna lauantaina kotiturnauksella, jossa vastassa ovat ensin kemiläinen Team Sastis ja illemmalla haukiputaalainen HaHe.

– Koska viime pelistä on niin kauan, en ole nyt päässyt ihan sellaiseen normaaliin kauden odotuksen fiilikseen, Kuusisto kertoo.

– Epävarmuus on ollut koronan takia pinnassa pitkään, ja otteluita on peruttu lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi tämä on ollut edelleen vähän kangistelua. Uskon tunnelmien olevan erilaiset vasta ensimmäisen pelin jälkeen – sitten voi todeta, että kyllä, meillä on taas kausi käynnissä!

Naisten I divisioona pelataan kolmessa lohkossa ja aiempaa alueellisempana. Sarjan joukkuemäärä on kasvanut viime kaudesta.

I divisioona on naisten kolmanneksi korkein salibandytaso F-Liiga A:n ja B:n jälkeen.

– Viime kaudella lohkossamme oli joukkueita monilta eri alueilta, mikä oli haastava tilanne koronan ja rajoitusten näkökulmasta. Toivottavasti tämä uusi systeemi mahdollistaisi ainakin sen, että sarja saadaan vietyä turvallisesti läpi, Papasin päävalmentaja Petri Eskelinen sanoo.

Alueellisemmat lohkot tarkoittavat Papasille pelimatkojen lyhenemistä ja kustannussäästöjä. Kilpailullisesti kajaanilaisjoukkue tavoittelee paikkaa sarjan kärkikahinoihin ja nousukarsintaan.

Papas on solminut naisissa farmisopimuksen F-Liiga B:ssä eli kakkostasolla tahkoavan kuopiolaisen Welhojen kanssa. Se mahdollistaa pelaajien liikkumisen seurojen välillä kauden aikana.

Papasista Kiia-Maria Kuru on jo ollut Welhojen kokoonpanossa kolmessa sarjaottelussa ja kerännyt tehopisteet 1+1.

Joukkueen iskukyky kauteen lähdettäessä on Petri Eskeliselle arvoitus. Pelirutiinia puuttuu, vaikka pari harjoitusottelua takana onkin.

– Team Sastis ja HaHe tulevat varmasti olemaan lohkon kärkijoukkueita, joten saamme heti lauantaina selkeän tasonmittauksen, Eskelinen povaa.

– Kesä meni meiltä harjoituksellisesti ihan hyvin, mutta syksyllä on ollut hieman käynnistymisvaikeuksia koronaan liittyvien asioiden takia. Uskon kuitenkin, että nyt energia purkautuu, kun pääsemme pitkästä aikaa pelaamaan sarjaa.

Papasilla on jalkeilla keski-iältään nuori joukkue. Eskelinen odottaa yksilöiden ottavan kauden mittaan selkeitä kehitysaskelia.

Kajaanin Papasilta löytyy kaikkiaan kolme naisjoukkuetta. Ne pelaavat I, II ja III divisioonissa.

Pieni huolenaihe seurassa on se, ettei Papasilla ole lainkaan tyttöjuniorijoukkueita Salibandyliiton alaisissa sarjoissa.

– T16-ikäluokan pelaajamme lähtivät naisten III divisioonaan. Heitä oli niin vähän, ettei omaa joukkuetta enää saanut kasaan, Sarita Kuusisto kertoo. Hän toimii Papasissa myös seuratyöntekijänä.

Eskelisen mielestä Kajaanissa olisi tärkeää säilyttää joukkue naisten I divisioonassa. Kyseisellä sarjatasolla nuorten on hyvä kehittyä ja olla näytillä liigaakin varten, hän sanoo.

– Olemme kasvattajaseura. Isommat kaupungit varmasti jatkossakin vievät täältä nuoria jatko-opintoihin, mutta jos he haluavat jäädä pelaamaan Kajaaniin, sehän on vain hieno asia, Eskelinen tuumii.