Laulaja Hanna Hirvosen kotiinpaluu viivästyy – mistä löytyisi sopiva lento?

Kajaanilaislaulaja Hanna Hirvonen odottelee parhaillaan Kanarian saarilla epätietoisena kotimatkansa alkua. Auki on milloin ja millä lentoyhtiöllä Hirvonen pääsisi kotiin Kajaaniin.

Suomen hallitus patisti suomalaisia matkailijoita pikaiseen kotiinpaluuseen maanantain infossaan. Se on nyt Hirvosenkin suunnitelmissa.

Koronaviruksen nopea leviäminen muutti Hirvosenkin suunnitelmat perin pohjin, kun jo varatut lennot kotimaahan peruuntuivat. Alun perin hänen piti palata kotiin aprillipäivänä, mutta lennot nyttemmin peruttu.

– Kajaanin lennot on huhtikuulta peruttu, joten varaus on muuttunut niin, etten voi enää nettipalvelussa muuttaa lentopäivää. Ja aspaan ei muuten pääse läpi, oon koittanut viestein ja jonottanut puhelimessa noin 7 tuntia. Aina jonoon ei edes pääse, Hirvonen selvittää.

Maanantaina Hirvonen varasi uuden lennon Norwegianilta suoraan Ouluun 25.3, mutta senkin onnistuminen on epävarmaa.

– Valoisin mielin toivon, että jos on ostanut lentolippuja yli 800 eurolla, niin joku minut täältä kotiin huolehtii, Hirvonen kertoo Kainuun Sanomille.

Työtehtävät Kanarialla ovat olleet mieluisia.

Hirvonen on ollut Kanarialla viisi kuukautta pääasiassa laulamassa marraskuun alussa avatussa Tanssikellari Foxissa, kuusi iltaa viikossa ja pari kolme settiä per ilta.

– Olen ollut vähän kuin harkkaleirillä, Hirvonen kertoo.

Talvikausi sai yllättävän nopean lopun pari viikkoa etuajassa koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia.

– Poliisit tulivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja laittoivat saaren baarit kiinni. Täällä on ulkonaliikkumiskielto ja vain pienimmät kaupat ja apteekit ovat auki ja tietenkin nuo lentorajoitukset painaa kans päälle. Poliisipartiot ovat kaduilla ja kyselevät kulkijoiden liikkeelläolon syitä.

Kokemus on ollut kuitenkin hieno karusta koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Hirvonen on päässyt mielipuuhaansa eli laulamaan ja tavannut iloista tanssikansaa, uusia ja vanhoja tuttuja.

– Foxissa meillä on täällä hieno työyhteisö ollut talven. Ja lisäksi täällä on käynyt artistivieraita talven mittaan, heitä on ollut mukava tavata, Hirvonen kertoo.

Hirvonen lähti talvitöihin Kanarialle ystävänsä houkuttelemana. Lähtöä helpotti kevyt byrokratia Euroopan unionin ansiosta. Alun perin talven laulukeikan piti olla kertaluonteinen kokeilu, mutta...

– Ollaan me hieman Foxin omistajien, Hannelen ja Sepon kanssa puhuttu ensi kaudesta, mutta katsotaan mitä tässä kesän aikana tapahtuu. Ei siis olla varmaksi vielä mitään sovittu...