Laulu Kuhmolle -runosta kasvoi jo musiikkivideo – "Lopputuloksessa mielestäni näkee, että video on kauttaaltaan saatu rakkaudella kasaan"

Kuhmolaisen tohtorin Pekka Huttu-Hiltusen kirjoittama runo Laulu Kuhmolle on elänyt valmistumisensa jälkeen voimakkaasti uusia vaiheita. Runoon on sävelletty melodia ja niiden ympärille on tehty musiikkivideo tänä syksynä.

Uusi musiikkivideo kertoo kahden vasta Kuhmoon muuttaneen…