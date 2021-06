Leena Hirvonen Kainuun Sanomien uudeksi päätoimittajaksi – "Uskon, että pystymme tekemään Kainuun Sanomista ihmisille vieläkin läheisemmän"

"Ehkä lehteä tuodaan jonkin verran arkeen vielä lähemmäksi. Mitä ihmiset toivovat, sitä on kuunneltava herkällä korvalla, millaista journalismia he kaipaavat", Leena Hirvonen kertoo tuoreessa haastattelussa.

Kainuun Sanomien uudeksi päätoimittajaksi on valittu Nokian Uutisten päätoimittaja Leena Hirvonen , 40.

Hirvosella on monipuolinen kokemus työstä journalismin parissa. Viimeisimmät työvuodet hän on ollut johtamassa Sanoman paikallislehtiin kuuluvan Nokian Uutisten työtä ja erityisesti digitaalisen journalismin ja kerrontakeinojen kehittämistä.

Hirvonen on kuulunut koko Pirkanmaan uuden yhteisen uutisdeskin strategiseen johtoryhmään. Aiemmin Hirvonen on työskennellyt muun muassa Sanoman aikakauslehtien ( ET ja Kodin Kuvalehti ) toimituspäällikkönä ja toimittajana sekä Yle Oulun vastaavana tuottajana ja toimituksen lähiesimiehenä.

Toimittajan uransa Hirvonen aloitti KPK-yhtiöön kuuluvassa Keskipohjanmaa -lehdessä. Koulutukseltaan Hirvonen on yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Pääaineenaan hän on lukenut tiedotusoppia.

Perheeseen kuuluvat kaksi lasta sekä toimittajana työskentelevä puoliso.

Kesän Hirvonen viettää muun muassa lasten mummilassa Suomussalmella, perheen mökillä Piispajärvellä ja pitkälti myös Särkänniemen liian pitkissä laitejonoissa.

Hirvonen aloittaa uudessa tehtävässään 20. syyskuuta.

SLP Kustannus Oy:n liiketoimintajohtaja Henri Mattinen kertoo, että päätoimittajan hakuprosessi sujui oikein hyvin ja hakijoita oli paljon. Mattisen mukaan loppusuoralla oli vielä mukana useita hyviä kandidaatteja.

– Hienoa, että saamme joukkoomme vahvan journalistisen taustan omaavan tekijän, jolle myös maakunta on tuttu, Kainuun Sanomien päätoimittajan tehtävää runsaan vuoden hoitanut Päivi Bisi toteaa ja toivottaa uuden päätoimittajan tervetulleeksi Kainuuseen.

Leena Hirvosen mielestä Kainuun Sanomat on tänä päivänä aidosti vetovoimaiseksi tehtävän maakunnan keskellä.

– Uskon, että pystymme tekemään Kainuun Sanomista ihmisille vieläkin läheisemmän. Siellä on pitkiä lukijasuhteita, joista kiinnipitäminen on erittäin tärkeää. Samaan aikaan on tärkeää uusien lukijoiden tavoittaminen eri tavalla erilaisissa kanavissa.

Hirvonen näkee, että työtä maakuntalehdessä tehdään tällä hetkellä erittäin hyvin, ja hänen mukaansa tuleva suuntakin ponnistaa lehden juurista, olemassaolosta ja historiasta.

– Ehkä lehteä tuodaan jonkin verran arkeen vielä lähemmäksi.

– Mitä ihmiset toivovat, sitä on kuunneltava herkällä korvalla, millaista journalismia he kaipaavat. Millaisia ratkaisuja lehti voi antaa? Lehden pitää olla kiinnostava sisällöltään myös muualla Suomessa.

Digikehityksestä Hirvonen sanoo, että siinäkin läsnäolo ja hetkessä läsnäolo on tärkeää. Toimituksessa aletaan syksyllä pohtia yhdessä tulevaa digisuuntaa.

Leena Hirvonen asuu tällä hetkellä perheineen Nokialla ja kertoo maanantaiaamuna, että on vielä auki, mihin perhe muuttaa.

– Katsomme, minne muutamme, vielä ei ole päätetty kotipaikkaa, mutta varmasti työn aloitusajankohtaan mennessä löytyy. Olemme varmasti monen kodin kansaa aluksi. Kun on tätä uusperhettä jo kolmannessa polvessa, niin on noita koteja siunaantunut ympäri Kainuuta ja Pohjanmaata, Hirvonen naurahtaa.

Hirvosen anopilla on Sotkamossa kesäpaikka, ja oman äidin kesäpaikka on Piispajärvellä Suomussalmella. Tukikohdat ovat aluksi ainakin siellä.

KPK-yhtiöiden toimitusjohtaja Mikko Luoma toteaa, että päätoimittajanimityksessä emoyhtiön hallitus tekee aina lopulliset päätökset. Hän korostaa, että sisältö kulkee nimitysasioissa aina edellä.

Myös hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto oli mukana nimitysprosessissa.

– Perehdyimme hakijoihin, ja olimme mukana haastatteluissa ja lopullista päätöstä tekemässä.

– Leena Hirvonen teki hyvän vaikutuksen. Käsitys hänestä syveni ja terävöityi loppua kohden. Jos hänen ansionsa tiivistän, hänen ammatillinen taustansa on vahva ja monipuolinen. Hän on työskennellyt eri puolilla Suomea, ja Kainuu on luonteva ja tuttu alue.

Luoma korostaa, että Hirvonen on innostava henkilönä, johtajana ja kollegana.

– Hän on oman esimerkin kautta johtava henkilö.