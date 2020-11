Leevi and the Leavings soi Kajaanin kirkossa

Kajaanin pääkirkossa koetaan tulevana perjantaina jotain ennennäkemätöntä. Ilta on omistettu Leevi and the Leavings -yhtyeen tuotannolle. Bändin rakastettuja lauluja tulkitsevat Panu Korkkonen ja Juha Mikkonen .

Leevi and the Leavings perustettiin vuonna 1978. Suurien hittien taustalla toimi lahjakas Gösta Sundqvist , joka sävelsi, sanoitti ja sovitti valtaosan yhtyeen kappaleista. Poprock-yhtye lopetti toimintansa vuonna 2003 Sudqvistin menehdyttyä. Tästä huolimatta Leevi and the Leavingsin hitit jäivät elämään.

Bändin rakastettuja lauluja on kuvattu sukupolvikokemuksiksi. Kappaleissa puhutaan vaikeistakin asioista huumorin keinoin, eikä yhteiskuntakritiikkiä kaihdeta. Nuorisotyön pastorit Jyri Kitti ja Anna Juntunen näkevät, että Leevi and the Leavingsin musiikki istuu kirkkoon vallan hyvin.

"Bändin musiikki puhuttelee kaikenikäisiä. Sanoituksista löytyy huumoria, ja toisaalta samastumisen pinta-alaa. Kappaleet kertovat jotain suomalaisesta sielunmaisemasta. Meidän haasteenamme pappeina on yhdistää näiden laulujen viesti kristilliseen viitekehykseen. Toivotamme kajaanilaiset tervetulleiksi tähän kirkkoon, joka on hyvin ainutlaatuinen ja ensimmäinen lajissaan. Odotamme innolla itsekin, mitä tulevan pitää", Kitti ja Juntunen kertovat.

Leevi and the Leavings -kirkko pe 6.11. klo 18 Kajaanin pääkirkossa.