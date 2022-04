Lehtikankaan apteekkariksi valittu Jyri Saastamoinen iloitsee suuremmasta apteekista ja työmatkan lyhenemisestä – "Apteekkarit ovat vähän samanlaisia kuin Puolustusvoimien työntekijät"

Paltamossa asuva Jyri Saastamoinen on saanut Fimealta apteekkiluvan Kajaanin Lehtikankaan apteekkiin. Lupa ei vielä ole lainvoimainen, mutta Saastamoisen on tarkoitus aloittaa Kajaanissa kesän alussa. Lehtikankaan tämänhetkinen apteekkari Mikko Kananen on siirtymässä Kuopioon.

