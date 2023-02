Leijona Cateringissa on hyviä työpaikkoja auki

Varuskuntien ruokapalvelusta huolehtiva Leijona Catering tarjoaa ravintola-alan työpaikkoja ympäri Suomen.

– Juuri nyt etsimme Kajaanin Hoikanhovi -varuskuntaravintolaan ammattitaitoista kokkia. Lisäksi tiimiimme ovat tervetulleita ravintolatyöntekijä ja kesätyöntekijä. Meistä saat hyvän työkaverin, kertoo ravintola Hoikanhovin päällikkö Jani Nevalainen .

– Meillä Kajaanissa työyhteisössä tuemme toisiamme ja olemme kaikki äärimmäisen sitoutuneita palvelemaan asiakkaita. Meille Hoikanhoviin on valmistumassa toukokuun loppuun mennessä täysin remontoidut tilat ja uusitut laitteet. Uusissa laitteissa on toteutettu myös robotikkaa helpottamaan työn tekemistä, sanoo Nevalainen.

Kajaanin varuskuntaravintolassa Hoikanhovissa on myös mahdollista suorittaa ravintola-alan tutkinto työn ohessa oppisopimuskoulutuksen kautta. Yhtiö haluaa kantaa osansa yhteiskuntavastuusta kouluttamalla ja luomalla työpaikkoja niin nuorille kuin alan vaihtajille.

Nykyisin Leijona Cateringin 510 ammattilaista valmistaa vuorokaudessa noin 70 000 annosta ruokaa yli 60 ravintolassa Raaseporista Sodankylään. Leijona Catering on toimintavarma ja turvallinen, uudistuva, ajan hermolla pysyvä ruokapalveluyhtiö ja luotettava työnantaja.

Leijona Cateringin työnantajalupaus

Meiltä Leijona Cateringissa saat varmasti ainutlaatuisilta maistuvia hommia. Olemme se yksi ja ainoa ravintola-alan työpaikka Suomessa, jossa pääset kattamaan pöydän kristallikruunujen alle, korpimetsään kannonnokkaan tai vankilan muurien sisään.

Leijonalaiset luovat eväitä hyvään elämään Puolustusvoimissa, Rikosseuraamuslaitoksen ravintoloissa ja monissa muissakin valtion taloissa. Astelipa ravintolaamme asiakkaaksi varusmies, kenraali, vanki tai poliisi, hän saa meitä laadukkaista raaka-aineista valmistettua herkullista ja terveellistä ruokaa. Näin se luottamus voitetaan päivästä toiseen.

Meillä hyvältä maistuva työ syntyy monipuolisista ja vaihtelevista työtehtävistä letkeässä ja turvallisessa leijonalaumassa, jossa työskentelee niin kokkeja, vuoropäälliköitä, ravintolatyöntekijöitä ja eri alojen asiantuntijoita.

Ravintolatyöntekijä Pauliina Litmanen ja vuoropäällikkö Noora Hellstrand työskentelevät varuskuntaravintolassa Kajaanissa. Kuva: Leijona Catering

Varmasti ainutlaatuiselta maistuvaa työtä

Omaa elämää on helppo suunnitella ja rakentaa silloin, kun työpaikkaan voi luottaa, palkka on ajoissa tilillä ja työajat kalenterissa. Leijonalaisuudessa on muitakin etuja: saat esimerkiksi rahaa vapaa-ajan viettoon, vatsan täyteen töissä hyvin edullisesti sekä kattavat työterveyden palvelut käyttöösi.

Olemme sataprosenttisesti kotimainen firma, joka huolehtii pippurisella lämmöllä kaikista ihmisistään, ravintola-alan entistä paremmasta huomisesta sekä yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista. Luomme eväitä hyvään elämään!

Katso Leijona Cateringin avoimista työpaikoista Kajaanin varuskuntaravintolassa ja Sukevalla vankilan ruokapalvelussa: leijonacatering.fi/meille-toihin

Uratarina – Leijonan vuoropäällikkö Noora

Omanlaisensa maailma

Noora Hellstrand työskentelee vuoropäällikkönä yhdessä Suomen suurimmista varuskuntaravintoloista – Kajaanin Hoikanhovissa.

"Leijonan varuskuntaravintoloissa on ihan omanlaisensa maailma. Töissä on hauskaa ja päivät ovat vaihtelevia; välillä tehdään maastoeväitä ja toisinaan à la carte -päivällisiä."

Hurmaavat asiakkaat

"Meidän asiakkaat ovat todella kivoja. Tervehdimme ja juttelemme aidosti asioista. Saan kokea monia urani parhaita hetkiä, kun asiakkaat kiittävät ruuasta – silloin tulee "tässä on tehty oikeita asioita" -fiilis.

Töissä ollaan "päiväperheen" parissa

Päiväni aloitan aina tarkastamalla työntekijöiden kanssa, että työt käynnistyvät mukavasti ja vaihdetaan työkuulumiset. Minun tehtäväni on varmistaa, että työt tulevat tehdyksi. Olen itse mukana toiminnassa, osan päivästäni teen toimistotöitä.

Yksi kiva asia on meidän yhteinen ruoka- ja kahvitauko. Siinä voi puhua työjuttuja tai vapaa-ajan juttuja. Joku luonnehti, että meillä on täällä töissä tämä "päiväperhe", ja se oli minusta mukava ajatus. Hyvällä työyhteisöllä on hirvittävän suuri merkitys."

Leijona tuo varmuutta elämään

"Muuttuvassa maailmantilanteessa työn varmuudella ja vakaudella on iso vaikutus henkilökohtaiseen elämään. Leijonassa tiedän, että mulla on töitä nyt ja jatkossakin. Epävarmuus töistä häviää, jolloin myös muu elämä tuntuu varmemmalta. Meillä täällä Leijonassa on selkeää mitä tapahtuu ja milloin. Tosin me varaudumme aina nopeisiin muutoksiin – se on osa työkuvaa. Ruokaa tehdään varuskuntaravintolaan ja mukaan maastoon. Päivät ovat tavallaan hyvin järjestelmällisiä, toisaalta taas vaihtelevia ja erilaisia. Työ on todella monipuolista ja asiakasläheistä. Se on iso osa tämän työn mielekkyydestä! Viihdyn."

KUKA?

Noora Hellstrand , vuoropäällikkö varuskuntaravintola Hoikanhovissa Kajaanissa.

Leijonalla vuodesta 2014, ensin kokin sijaisena, sen jälkeen vuorovastaavana.

Koulutukseltaan restonomi ja alalla ollut 16 vuotta.