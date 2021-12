Leikkiä ja askareita Pyörteen tilan joulussa – Tapahtuma järjestetään ensi kertaa

Pyörteen tilan yrittäjät ja Kainuun ammattiopiston matkailualan opiskelijat järjestävät ensimmäistä kertaa yhdessä Pyörteen joulu -tapahtuman.

Pyörteen tilan pihapiirissä lapset ja lapsenmieliset pääsevät leikkimään ja tutustumaan tonttujen 12 kuukauteen sekä auttamaan tonttuja jouluvalmisteluissa leikkimielisten askareitten parissa.

Tapahtuma on maksuton. Tarjolla on makkaraa ja kuumaa glögiä, joten otathan pikkurahaa mukaan. Joulutapahtuma on osa opiskelijoiden matkailualan opintoja.

Pyörteen joulu pe 3.12. klo 15–18 ja la 4.12. klo 11–17 Kuurnantie 85, Kajaani