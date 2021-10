Kainuu

Leikkiä vai mitä? – miniatyyrisotapelit vaativat tarkkaa keskittymistä ja strategista ajattelua

Julkaistu: 9.10.2021 klo 10:01

Rooli- , kortti- ja lautapelien kirjo on loputon. Kajaanissa on vuoden ajan toiminut alan kerho Karly ry, jäseniä on liki 70, ikähaarukka 18:sta 40:een.