Liikenneministeri Timo Harakka esittää Skopjen lentojen väliaikaista lopettamista – Pohjois-Makedoniasta saapuneiden lentojen massatestauksissa todettu jo 43 koronatartuntaa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tuo hallituksen neuvotteluun tiistaina esityksen, että Turun-Skopjen lentoyhteys lopetetaan väliaikaisesti.

– Tartuntojen määrä on ollut poikkeuksellinen, ja toimi on myös poikkeuksellinen. Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin, Harakka sanoi Twitterissä maanantaina.

Pohjois-Makedonian Skopjesta lauantaina 15. elokuuta Turkuun saapuneen lennon matkustajista 12 henkilöllä on todettu koronatartunta, Turun kaupunki tiedottaa. Lennolla oli 115 matkustajaa, joista 95 prosenttia testattiin.

Kaikki matkustajat asetettiin tartuntalain mukaiseen karanteeniin.

Tulokset valmistuivat sunnuntai-iltana 16. elokuuta ja niistä ilmoitettiin testatuille puhelimitse.

Turussa aloitettiin Skopjesta saapuneiden matkustajien koronatestaaminen lauantaina 8. elokuuta. Testit on tehty nyt kolmen Turkuun saapuneen lennon matkustajille.

Skopjen lennolta saapuvien osalta karanteenipäätöksen tekee tiedotteen mukaan Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Skopjen lennoilla Turkuun tartuntoja on todettu yhteensä 43.

Helsinki-Vantaan massatestauksissa löydetty kaksi koronatartuntaa

Helsinki-Vantaan lentoaseman massatestauksilla on tähän mennessä löydetty kaksi koronatartuntaa, Vantaan kaupunki kertoo tiedotteessaan maanantaina.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistettiin reilu viikko sitten koronaviruksen massatestaukset. Tähän mennessä kolmen Romanian Bukarestista saapuneen koneen matkustajat on testattu.

Tiedotteen mukaan ensimmäisestä testatusta koneesta ei löytynyt yhtään koronapositiivista matkustajaa. Toisesta positiivisen näytteen antoi kaksi matkustajaa. Perjantaina testattiin vielä yksi koneellinen, kaikkiaan 90 matkustajaa. Näiden näytteiden tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Toimintaa jatketaan lentoasemalla siten, että riskimaista saapuvien matkustajien testauksia kohdennetaan THL:n riskiluokitusten mukaan.

Lentoasemalla on sunnuntaihin 16. elokuuta mennessä otettu massatestaukset mukaan lukien kaikkiaan 587 koronavirusnäytettä. Tulokset on saatu 321 näytteestä, joista viisi on ollut positiivisia.