Liikennepolttonesteiden tulevaisuus

Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat selitelleet ja puolustelleet runouteen saakka, että polttonesteiden hinnat eivät sitten tule nousemaan, kuin ainoastaan maailman markkinahinnan heilahtelujen mukaan.

Nämä puolustelut ja selitykset eivät täsmää siihen, mitä on suunnitelmissa ja hallituksen työkalupakissa. Tiedetään, että liikenne- ja viestintäministeriössä (ministeri Harakka, sdp.) on tehty fossiilisen liikenteen tiekartta, johon eri tahot ovat saaneet antaa myös lausuntoja. Siinä on tarkoitus puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä.

Tavoite hyvä , mutta mahdoton toteuttaa ilman polttoaineveron korotusta ja liikenteen kansallista päästökauppaa, joka ulottuisi polttoainepumpulle saakka. Tämä taas vaikuttaisi kaikkeen liikenteeseen ja erityisesti niille alueille, esimerkiksi Kainuuseen, jossa polttomoottoriauto liikkumis- ja liikuttamisvälineenä on välttämätön.

Vai kuvitteleeko joku, että vuonna 2030 Kainuussa ajetaan pääosin sähköautoilla? Utopiaa. Jos tämä edellä mainittu tiekartta toteutuu, niin hintalappu on miljardien luokkaa.

North European Oil Trade (NEOT) lausunnon suora lainaus: "Laskelmiemme mukaan jakeluvelvoite tulee maksamaan kuluttajille yhteensä jopa 18 miljardia euroa vuosien 2020 - 2030 aikana. Laskelmat perustuvat VTT:n ALIISA-mallin polttoaineen kulutusennusteeseen ja NEOT:n omaan arvioon poltto-aineen markkinahinnasta. Tämä tarkoittaa polttoaineen litrahinnan nostamista 68 senttiä 2030 mennessä. Jakeluvelvoitteen nostaminen 30 prosentista 34 prosenttiin nostaisi kuluja edelleen yli 300 miljoonalla eurolla ja litrahintaa 7 sentillä. 34 prosentin jakeluvelvoite maksaisi kuluttajille näin ollen 3,3 miljardia euroa vuonna 2030, joka on verran kuin perusterveydenhuollon kulut vuonna 2018."

Uskoako kansanedustajia vai NEOT:a? Minä uskon jälkimmäistä.

Suomella ei tosiaan tällaiseen tiekarttaan ole varaa. Suomen talous ei sitä kestä. Kuljetuskustannusten nousu olisi nykyisillä käyttömäärillä reilusti yli miljardi euroa vuositasolla.

Kuka maksaa ja kärsii? Kuluttaja, kauppa ja teollisuus. Ammattiliikenne ajetaan tällä yhä syvempään ahdinkoon.

Kainuussa ennen kaikkea metsäteollisuus tulisi kärsimään mittavia menetyksiä ja työpaikkoja, joita on mahdoton saada takaisin. Samoin tulisi käymään joukkoliikenteelle, jonka toimintaedellytykset ovat muutenkin huonosti. Kansallisen päästökaupan valmistelu on syytä keskeyttää mahdottomana.

Kainuulaisten kansanedustajien on turha tulla puolustelemaan hallituksen linjaa asiassa. Ei, älkää myöskään vedotko EU määräyksiin, koska kansallisilla päätöksillä näihin voidaan myös vaikuttaa, jos halutaan.

Jaakko Kyllönen