Liikunta ja seksihalut kulkevat käsi kädessä – mutta mihin suuntaan: laskeeko liika rehkiminen libidoa?

Fyysinen aktiivisuus kohentaa psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä sekä mielialaa, mikä tukee usein myös seksihaluja ja kykyä nautintoon. Isossa kuvassa asia on monisyisempi.

– Seksuaalinen halu on seurausta monista biologisista ja psykologisista tekijöistä. Sitä on kahdenlaista: on spontaania, nopeasti syttyvää sekä responsiivista halua, jolloin "oikea moodi" löytyy tilanteen, tunnelman ja vuorovaikutustekijöiden kautta.

Näin sanoo pari- ja psykoterapeutti sekä personal trainer Harri Peltomaa .

Liikunta voi lisätä valmiutta sekä spontaaniin että responsiiviseen haluun. Kytkökset hormonitoimintaan ovat ilmeiset: liikunnan tuottamat mielihyvähormonit kohentavat mielialaa ja itsetuntoa sekä lisäävät stressinsieto- ja vastustuskykyä.

Lisäksi liikunta vilkastuttaa sukupuolihormonien eli "mieshormoniksi" kutsutun testosteronin ja "naishormoni" estrogeenin tuotantoa. Hormonit osallistuvat libidon säätelyyn.

– Fyysisesti aktiiviset ihmiset ovat yleensä myös seksuaalisesti aktiivisimpia. Hyödyt kasautuvat pääasiassa samoille ihmisille, toteaa seksuaalisuuden tutkija ja Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula .

– Liikunta virkistää kehoa ja mieltä, ja tällä on positiivisia vaikutuksia myös seksielämään – ellei sitä sitten vedä yli, Kontula lisää.

Kun liikunta vie halut

Yhteyttä kovan treenaamisen ja seksihalujen välillä on tutkittu jonkin verran.

Vuonna 2017 julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa kävi ilmi, että miehet, joiden liikuntarutiinit olivat kevyitä tai kohtalaisia, kokivat vahvempaa seksuaalista halukkuutta kuin ne, joiden treenit olivat hyvin pitkiä tai intensiivisiä.

Joissakin tutkimuksissa kestävyysurheilijoilla on havaittu tavallista alhaisempia testosteronipitoisuuksia.

Liikuntatieteellisen Seuran erityisasiantuntija Jonne Kamsula kertoo, että liiallinen harjoittelu voi vaikuttaa keskimäärin heikentävästi libidoon, jos siitä ei pitkällä aikavälillä enää palaudu fyysisesti tai psyykkisesti. Tästä on näyttöä.

– Mutta yksilöllistä vaihtelua on paljon, Kamsula sanoo.

Erityisesti kovaa treenaavat nuoret miehet näyttävät kärsivän erektio-ongelmista. Tämän on havainnut sosionomi, seksuaalineuvoja Sanna Kinnunen .

– Hyvän seksielämän kulmakiviä ovat rentoutuminen, nautinto, irti päästäminen ja läsnäolo. Vaikka liikunnalla on positiivisia vaikutuksia, pelkkä hyvä kunto ei takaa hyvää seksielämää, sanoo seksuaalineuvoja Sanna Kinnunen. Kuva: seijaphoto.

Vaikka tutkimusnäyttö on puutteellista, hän arvelee, että tilanne on naisilla sama: liiallinen liikunta voi häiritä hormonitoimintaa ja heikentää libidoa.

– On tärkeää myös miettiä, mitä kaikkea siellä on taustalla. Kova treeni on voimakas stressitila. Miten paljon libido tykkää esimerkiksi siitä, jos treenistä ei palaudu tai jos ravitsemus on kovin niukka, Kinnunen aprikoi.

Kilpapyöräilijöiden halua tutkittu

Yksi tutkittu ryhmä ovat kilpapyöräilijät, jotka saattavat "polkea itsensä lukkoon". Laji on rankka, eikä kovan treenin jälkeen seksi välttämättä maistu.

Heikentyneet seksihalut voivat liittyä testosteronin vähenemiseen, mutta peistä on taitettu myös siitä, voisiko syynä olla kapea satula, joka turruttaa sukuelimiä.

Kontulan mukaan ainakin yksi johtopäätös voidaan vetää: jos treenaa jatkuvasti hiki päässä, ei ehkä jaksa harrastaa seksiä.

– Miehillä seksuaalinen halu on yleensä enemmän fysiologista, naisilla enemmän psyykkistä. Toisaalta on myös havaittu, että aktiivisesti liikkuvat naiset kokevat yhdynnässä muita useammin orgasmeja.

– Keho pitää tasapainosta. Sopivan aktiivinen elämä tukee libidoa, ja liiallinen liikunta tai sen puute voivat laskea sitä, Kontula sanoo.

Uskomukset voivat jarruttaa haluja

Seksuaalinen halu on monitahoinen kokonaisuus. Siihen voivat vaikuttaa niin ikä, elintavat, tupakointi, stressi, unenlaatu, sairaudet ja lääkitykset, seksiin liittyvät kokemukset ja uskomukset kuin ravitsemus- ja liikuntatottumuksetkin.

Heikko fyysinen kunto ja liikkumattomuus voivat jo itsessään viedä seksihalut.

– Sairaudet voivat aiheuttaa väsymystä, kipua ja mielialan laskua. Liian vähäinen uni voi vähentää valmiutta kiihottumiseen ja stressi viedä huomion pois aistillisista nautinnoista. Halua voivat jarruttaa myös seksiin liittyvät uskomukset, Harri Peltomaa tähdentää.

– Kovan treenin jälkeinen fyysinen väsymys ja matalammat testosteronitasot saattavat heikentää seksihaluja miehillä. Toisaalta kestävyysliikunta auttaa myös lisäämään libidokapasiteettia, kertoo Harri Peltomaa. Kuva: Jori Liimatainen.

Halu on pitkälti opittua ja kulttuurisidonnaista. Joka kymmenes suomalainen kärsii seksuaalisesta haluttomuudesta, ja lähes jokainen kokee "libidon nukahtamisen" jossain vaiheessa elämää.

Sukupuolivietti vaihtelee muun muassa hormonaalisten muutosten myötä.

Vaikuttaa myös siltä, että suomalaiset harrastavat yhä vähemmän seksiä ja iso osa liikkuu vähän tai ei lainkaan. Voiko näillä asioilla olla yhteys?

– Jos liikunta jää pois arkirutiineista, myös kynnys seksin harrastamiseen saattaa kasvaa. Tyytyväisyys elämään ja omaan kehoon motivoi sekä liikkumaan että harrastamaan seksiä, Osmo Kontula linjaa.

Yksi yleinen seksihalujen nakertaja on kehotyytymättömyys.

Moni innostuu kehonmuokkauksesta, mikä voi olla kaksiteräinen miekka: jos treeniä ohjaa tyytymättömyys omaan kehoon, seurauksena voi olla lisääntynyt stressi ja seksihalujen lasku. Jos taas itsearvostus on kunnossa, voi harjoittelu jopa virkistää seksielämää.

Joskus pakonomainen liikunta on myös keino purkaa patoutunutta seksuaalista energiaa.

– Pakonomaisuus tarttuu helposti sekä treeniin että seksiin. Silloin, kun liikunta on sopivasti kuormittavaa, se rentouttaa, vahvistaa kehotietoisuutta, purkaa stressiä ja lisää positiivisuutta. Liikunnan tuottamat hormonaaliset muutokset saattavat herättää myös seksuaalisen halun, Peltomaa kertoo.

Seksiä vai selibaattia ennen urheilua

Liikunta ja seksuaalinen halu kulkevat käsi kädessä – jopa siinä määrin, että olympialaisten kynnyksellä monien maajoukkueiden pelaajat joutuvat selibaattiin.

Taustalla on löyhähkö tutkimusnäyttö siitä, että seksuaalinen laukeaminen heikentäisi urheilusuoritusta etenkin miehillä. Tutkiessaan urheilijoiden suoritukseen vaikuttavia optimaalisia tunnetiloja urheilupsykologian professori Juri Hanin havaitsi, että orgasmia seuraava raukeus ja tyytyväisyys olivat huippusuoritusta haittaavia positiivisia tunteita.

Urheiluvalmentajien piirissä näkemykset vaihtelevat: toisten mielestä seksiä ei pitäisi harrastaa ennen urheilusuoritusta ja toiset ajattelevat, että seksi kohentaa hormonitasoja ja tukee suoritusta.

– Tiedän korkeushyppääjän, joka hyppäsi oman ennätyksensä harrastettuaan seksiä puolisonsa kanssa. Seksi antoi hänelle innostuspiikin. Lopullinen totuus tästä teoriasta on kuitenkin auki, Kontula kuittaa.

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula sanoo, että naisilla aktiivinen liikunta on yhteydessä orgasmien saamiseen. Kuvassa Kontula pitää luentoa Suomen tietokirjailijoiden vuosikokouksessa. Kuva: Timo Tossavainen.

Yhdestä asiasta tuskin kukaan voi olla eri mieltä: liikunta tukee hyvinvointia ja toimintakykyä kaikilla elämän osa-alueilla.

Mitä tyytyväisempi ihminen on elämäänsä, sitä helpompi hänen on avautua seksuaaliselle nautinnolle. Libido innostuu leikkisästä, kokeilevasta ja uteliaasta asenteesta vailla stressiä tai pakotteita.

– Jos haluaa parantaa seksielämäänsä, suosittelen harjoittamaan myös tietoista läsnäoloa. Läsnäolon taito vahvistaa yhteyttä itseen ja toiseen ihmiseen. Se on yksi hyvän seksielämän kulmakivistä, Sanna Kinnunen sanoo.

Entä voiko seksin harrastaminen olla hyötyliikuntaa?

– Kyllähän aktiivinen rakastelu auttaa ylläpitämään fyysistä kuntoa, kun se tapahtuu tarpeeksi usein. Voisi ajatella, että seksin harrastaminen vastaa parin kolmen kerroksen kiipeämistä portaissa, Kontula vertaa.

Naisen nautinto lähtee lemmenlihaksista

– Seksuaaliseen halukkuuteen ja nautinnon kokemiseen vaikuttavat niin sosiaaliset, biologiset kuin psykologisetkin tekijät. Tällaisia voivat olla esimerkiksi elämäntilanne, parisuhde, seksuaalisuuteen liittyvät kokemukset, terveydentila, hormonaaliset tekijät sekä seksiin liittyvät asenteet ja uskomukset.

– Naisten kohdalla myös lantionpohjan toimintahäiriöt, kuten yhdyntäkivut ja virtsankarkailu voivat vaikuttaa asiaan.

Linda Nieminen järjestää myös naistenkutsuja, joissa perehdytään "lemmenlihasten" eli lantionpohjanlihasten saloihin. Kuva: Orvokki Nieminen.

– Liikunta voi vaikuttaa positiivisesti halukkuuteen ja kiihottumiseen. Kaikenlainen liikunta on hyväksi. Liikunta saa veren kiertämään aina lantionpohjassa asti, mikä lisää kiihottumisherkkyyttä ja parantaa nautintoa.

– Liikkuessa elimistö tuottaa onnellisuus- ja mielihyvähormoneja, kuten oksitosiinia ja endorfiinia, joita vapautuu myös seksissä. Lisäksi liikunta vahvistaa myönteistä minäkuvaa. Tärkeintä on löytää itselleen mieluisa laji, joka tuottaa hyvää oloa. Silloin myönteiset tunteet heijastuvat myös makuuhuoneen puolelle.

– Hikitreenin lisäksi ohjelmistoon olisi hyvä ottaa rauhallisempaa, notkeutta lisäävää ja kehoyhteyttä vahvistavaa harjoittelua, kuten joogaa. Joogan on todettu parantavan paitsi itsetuntoa ja kehoyhteyttä, myös auttavan kroppaa taipumaan luovempiin asentoihin, mikä voi heijastua positiivisesti seksielämään.

– Lantionpohjan lihasten supistelut lisäävät verekkyyttä seksilihaksissa ja niitä ympäröivissä kudoksissa. Ne edistävät kiihottumista, kostumista ja tuntoherkkyyttä.

– Jokaisen kannattaisi oppia tunnistamaan omat lantionpohjan lihakset ja treenaamaan niitä oikein. Jo viiden minuutin säännöllinen "lemmenlihasten treeni" voi riittää siihen, että itsetunto kohenee, seksihalut kasvavat ja orgasmeista tulee intensiivisempiä.

– Kireissä lihaksissa verenkierto on heikentynyt eivätkä tuntohermot toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi aiheuttaa myös virtsankarkailua. Siksi lantionpohjanlihasten harjoittaminen ja rentouttaminen on tärkeää.

– Lisäksi huomio kannattaa kiinnittää keskivartalon lihaksiin. Ne toimivat yhteistyössä lantionpohjan lihasten kanssa. Keskivartalon lihasten kunto heijastuu itsetuntoon ja siihen, miltä toisen ihmisen kosketus tuntuu.