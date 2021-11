Linnan juhlat peruttu – koronatilanne heikenyt rajusti

Itsenäisyyspäivän Linnan juhlat on peruttu. Tasavallan presidentin kanslian mukaan koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Rajoitukset ovat tiukentuneet viime viikosta ja on ennakoitavissa, että ne tiukentuvat edelleen.

Kanslia kertoi päätöksestä tiedotteella torstaina. Koko…