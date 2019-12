Linnan juhlien vanhin vieras on merikarvialainen Saima Kukko . Hän on 103-vuotias ja täyttää tammikuun lopulla 104 vuotta eli on vanhempi kuin itsenäinen Suomi.

Saima Kukko on pukeutunut Linnaan Tuorilan pukuun. Saattajana Saima Kukolla oli tytär Irma Kukko .

Saima Kukko on syntynyt Karjalan Kuolemajärvellä.