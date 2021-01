Lintujen ulkonapitokielto aikaistuu lintuinfluenssan vuoksi helmikuun alkupuolelle

Lintujen ulkonapitokieltoa aikaistetaan tänä vuonna noin kolmella viikolla. Normaalisti kielto alkaa maaliskuun alussa, mutta nyt kielto alkaa jo kahden viikon kuluttua eli 8. helmikuuta.

Muutos johtuu Euroopassa leviävästä korkeapatogeenisesta H5N8-lintuinfluenssasta. Ensimmäiset Suomen-tapaukset havaittiin viime viikolla Janakkalassa.

Asiaa koskevaa asetusmuutosta valmistellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä.

– Päätös ulkonapitokiellon aikaistamisesta tehtiin jo ennen Janakkalan tapauksia, kertoo apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen ministeriön eläin- ja kasvinerveyden yksiköstä.

Päätöstä ei katsottu tarpeelliseksi vielä loppuvuonna

Manner-Euroopassa H5N8-epidemia alkoi pahentua lokakuussa.

Virus on levinnyt sekä luonnonlinnuissa että tarhatuissa linnuissa ja siipikarjassa voimakkaasti. Tartuntoja on yli kymmenessä EU-maassa, ja esimerkiksi Ranskassa tauti on johtanut satojen tuhansien eläinten lopettamiseen.

Ruokavirasto varoitti jo viime vuoden lopulla, että riski lintuinfluenssan leviämisestä myös Suomeen kasvaa muuttolintujen mukana. Tuolloin päätöstä ylimääräisistä varotoimista ei vielä tehty viraston asettamassa asiantuntijaryhmässä.

– Koska tapaukset ovat olleet suhteellisen kaukana meistä, ei asiantuntijaryhmä pitänyt tarpeellisena suositella keväisen ulkonapitokiellon aikaistamista viime vuoden lopulla.

Käytännön merkitys ei välttämättä suuri

Alkuvuonna asiaa arvioitiin uudelleen erityisesti lähestyvän lintujen kevätmuuton vuoksi.

Viime viikolla ensimmäiset tartunnat havaittiin fasaanitarhalla Janakkalassa. Tilan omistaja on mediatietojen mukaan tehnyt päätöksen kaikkien lintujensa lopettamisesta varotoimena.

Aaltosen mukaan päätös ulkonapitokiellon aikaistamisesta tehtiin siis kuitenkin jo aiemmin.

Ainakin osassa maata päätöksellä ei välttämättä ole suurta käytännön merkitystä, mikäli talvi pysyy talvisena.

– Säistä johtuen pääosa siipikarjasta on sisätiloissa tähän vuoden aikaan joka tapauksessa, Aaltonen huomauttaa.

Lyhyempi kielto kuin viimeksi

Itse asetuksen sisältö on samanlainen kuin aiemmin. Se ei kiellä lintujen ulkonapitoa kokonaan, mikäli tarhassa estetään kontaktit luonnonlintujen kanssa riittävän tehokkaasti.

Kielto on voimassa toukokuun loppuun. Muita toimia, kuten siipikarjan ja -tuotteiden siirtokieltoa, harkitaan tilanteen mukaan.

– Ruokavirasto päättää kulloisessakin tilanteessa lainsäädännön sallimissa puitteissa niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeellisia taudin leviämisen estämiseksi ja sen vaikutusten minimoimiseksi, Aaltonen summaa.

Viimeksi Suomessa oli H5N8-lintuinfluenssaa vuosina 2016-2017.

Tartuntoja löytyi 17 paikasta lähinnä Ahvenanmaalla ja Manner-Suomen lounaisosissa. Lintujen ulkonapitokielto asetettiin tuolloin noin puolen vuoden mittaiseksi.