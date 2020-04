Lintutornit kutsuvat – Koti-Kajaani esittelee uudessa juttusarjassa Kajaanin lähiluontokohteita

Lintuharrastus elää Kainuussa vahvana. Asialle omistautunut järjestö eli Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys täytti juuri viisikymmentä vuotta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kasvamaan päin eli linnut kiinnostavat kainuulaisia.

Lintuihin voi tutustua ja niitä ihailla myös itsenäisesti. Esittelemme tässä jutussa kaksi Kajaanissa sijaitsevaa paikkaa, jotka on rakennettu erityisesti lintujen katselua varten ja jotka ovat auki kaikille kiinnostuneille.

Kuluntalahden lintutorni

Kuluntajärven rannalla on jo pitkään ollut lintutorni. Tornille johtava vajaan 400 metrin pituinen polku alkaa Salmijärventieltä, noin kaksi kilometriä Kajaani-Kuusamo -tieltä. Tornille opastaa mustavalkea opasteviitta. Tornille on helppo mennä ja tornilla olo on turvallista, sillä viime vuonna polkua parannettiin ja tornia kunnostettiin talkootyönä. Polulla on uudet pitkokset ja lehtipuuvesakkoa on raivattu. Varsinkin lintujen muuttoaikana Kuluntajärvellä on runsaasti lintuja, jopa harvinaisuuksia.

Ajo-ohje: Jatka suuntaan Salmijärventie, kun tie kaartuu lintutorni-viitan kohdalta vasemmalle. Pysäköintipaikka on metsän laidassa, 130 metrin päässä Salmijärventien ja Torvelantien risteyksestä.

Pysäköinti: Autot on parasta jättää Salmijärventien varteen, jotta ei häiritä lähitalon asukkaita.

Kuluntalahden lintutorni. Kuva: Risto Leinonen.

Puutarhan lintutorni Merikotka Koutaniemellä

Partasen kauppapuutarhan yhteyteen Kajaanin Koutaniemelle valmistui syyskuussa 2018 lintutorni, joka sai nimekseen Merikotka. Tornilta avautuu huikaiseva näkymä Oulujärvelle ruovikkoineen ja saarineen. Torni sijaitsee lintujen muuttoreitillä. Keväisin alueella saattaa nähdä samanaikaisesti satoja vesilintuyksilöitä.

Matalan veden aikana lietealuetta on satoja metrejä, jolloin muun muassa kahlaajat pysähtyvät ruokailemaan. Syksyllä voi seurata hanhien ja vesilintujen muuttoa. Paras muutto ajoittuu syys-lokakuulle. Pikkulinnut ovat suurin syksyisten muuttajien ryhmä. Näyttävintä on meri- ja maakotkien ja muiden petolintujen muutto.

Lintutorni on puutarhan pihapiirissä ja se on kaikille avoin. Osoite on Tololantie 27. Lintujen tarkkailun lomassa puutarhalla voi tehdä ostoksia sen aukioloaikoina ja kahviopalvelut ovat käytössä puutarhan tapahtumien yhteydessä. Lintutornista löytyy myös tietoa lintuharrastuksesta.

Pysäköinti: Autot voi pysäköidä lintutornin eteen.

Puutarhan lintutorni Merikotka. Kuva: Ari Partanen.

Mitä tarvitset mukaan?

Lintujen tarkkailuun tarvitset kiikarin, tai jos haluat tarkkoja havaintoja etäämpänäkin olevista linnuista, kaukoputken. Tietoa kaukoputkien ominaisuuksista ja itselle sopivasta varustuksesta löydät monilta nettisivuilta, esimerkiksi BirdLife Finlandin sivuilta. Lintujen tunnistamisessa auttavat niin kirjat kuin netistä löytyvät ohjeetkin.

Tarvitset säänmukaiset ulkoiluvaatteet. Tornista lintuja katseltaessa ei liikuta paljonkaan, joten vaatetta pitää olla! Eikä unohdeta eväitä – eväät ovat monelle ulkoiluretken kohokohta, joten varustaudu tarpeellisella määrällä maukkaita eväitä.

Kainuun lintutieteellisen yhdistyksellä on toimintaa ympäri vuoden. Suurin osa tapahtumista on avoinna kaikille riippumatta jäsenyydestä. Yhdistyksen Facebook-sivulta löytyy tietoa yhdistyksen lähiviikkojen tapahtumista. Sieltä löytyy myös julkaisu Kainuun linnut 2019 .

Seuraava lintutapahtuma on valtakunnallinen Tornien taisto lauantaina 9. toukokuuta. Sen aikana 3–8 -jäseniset joukkueet päivystävät kisaan ilmoittautuneilla lintutorneilla kello 5–13 välisen ajan. Lintuhavainnot kirjataan ylös ja eniten lajeja havainnut joukkue voittaa. Sekä Kuluntajärven torni että Merikotka ovat perinteisesti olleet kisassa mukana.

Epidemiavaaran vuoksi Tornien taiston järjestämisestä tänä vuonna päätetään vasta huhtikuun puolivälin jälkeen, ja asiasta informoidaan yhdistyksen Facebook-sivulla. Tornien taistoa voi mennä seuraamaan, vaikka ei kuulukaan joukkueeseen.

Lähiluonto-juttusarjan toteuttavat Metsähallituksen Luontopalvelut, Kajaanin kaupunki ja Koti-Kajaani yhteistyössä. Juttusarja liittyy Urban Parks and Benefits - hankeeseen (2019 -2020 ), jota hallinnoi Metsähallituksen Luontopalvelut ja yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Kajaanin ja Kostamuksen kaupungit.