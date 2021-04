Urheilu

Lisääntynyt jääaika ja harrastajamäärän kasvu ruokkivat Hokin juniorityötä – viritteillä on myös laaja seurayhteistyö Kainuussa

Julkaistu: 15.4.2021 klo 10:06

Joissakin ikäluokissa pelaajia on liian vähän. Tämä on maakunnan seurojen yhteinen huolenaihe. Hokin valmennuspäällikkö Kimmo Happo toivoisi myös hieman tarkempaa harkintaa siihen, minkä tasoisten nuorten kainuulaispelaajien on järkevää lähteä kiekkoilun perässä liigapaikkakunnille.