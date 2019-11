Kotimaa

LM-selvitys: Tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijapalkkiot nousivat 10-kertaisiksi vaalikaudessa – Poikkeusvuoden taustalta löytyy myös Juha Sipilä

Julkaistu: 25.11.2019 klo 6:00

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vastuu on kasvanut, ja samalla ovat kasvaneet asiantuntijakulut. Tulevaisuusvaliokunnan kuulemia asiantuntijoita on Lännen Median selvityksen mukaan palkittu kuluvana vuonna ennätyspaljon. Valiokuntaneuvoksen mukaan kyseessä on poikkeus.