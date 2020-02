Loiste-kaupat heijastuvat: Kajaani ja Sotkamo rynnivät tuloksillaan koko maan kärkeen

Kajaani ja Sotkamo komeilevat hyvillä tuloksillaan Suomen kärkisijoilla kuntien vuoden 2019 tilinpäätösarvioissa.

Kajaani on Helsingin jälkeen hopeasijalla suurinta tulosta tehneiden kuntien listalla. Sotkamo on sijalla viisi.

Kajaanin tulos oli 142 miljoonaa euroa ja Sotkamon 50 miljoonaa euroa.

Kun tulos suhteutetaan asukaslukuun, on Sotkamo koko maan ykkönen ja Kajaani kakkonen.

Kajaanin ja Sotkamon hyvät tulokset pohjaavat kertaluonteisiin myyntivoittoihin eli Loiste-kauppoihin. Kajaani ja Sotkamo myivät viime keväänä 33 prosentin vähemmistöosuuden Loiste Oy:stä.

Kajaani sai Loiste-kaupassa kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan 250 miljoonaa, josta ainakin 180 miljoonaa menee sijoituksiin. Sotkamon potti oli kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan 80 miljoonaa, josta vaikutus taseeseen on 50 miljoonaa euroa.

Loisteen myyntivoittoa ei kumpikaan kunta työnnä käyttötalouteensa suoraan. Kajaanissa päinvastoin tehtiin viime vuonna talouden sopeuttamissuunnitelma ja käytiin myös koko kaupungin henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut, jotka eivät kuitenkaan johtaneet irtisanomisiin.

– Rahaa ei haluttu työntää käyttötalouteen, koska se olisi vääristänyt rakenteita ja taloudenpitoa, sanoo Tolonen. Sen verran Loiste-pottia on kuitenkin hänen mukaansa käyttötalouteenkin käytetty, että sillä on maksettu Kainuun sotelta tullut noin kymmenen miljoona alijäämälasku.

– Rahalla on purettu myös potentiaalisia riskejä etukäteen, jotta ne eivät ole sotkemassa tulosta tai aiheuttamassa pommeja jatkossa. Esimerkiksi yksi hoitokodin laina, joka tuli Vuolijoen kunnan perintönä meille, alaskirjataan. Lisäksi on varauksia esimerkiksi vanhojen rakennusten purkukustannuksiin ja joihinkin elinkeinojen kehittämiskohteisiin, kuten mahdollista elinkaarikorttelia varten.

Lisäksi on 20 miljoonan varaus, jonka tarkoitusta Tolonen ei kerro. Hän vetoaa salassapitosopimukseen.

Kajaani sijoittaa Loiste-rahoista 180 miljoonaa euroa, ja varainhoitajat tätä varten on Tolosen mukaan kilpailutettu.

– Sijoituksista saatuja tuottoja voidaan aikanaan tulouttaa käyttötalouteen. Myös Loisteelta on nyt odotettavissa isommat osingot. Pitkällä aikavälillä on tavoitteena saada sijoituksista ja osingoista puskuria talouteen.

Jos lainaraha olisi ollut nykyistä kalliimpaa, Loisteesta saatuja tuloja olisi voitu Tolosen mukaan käyttää myös investointeihin. Nykyisessä tilanteessa sitä ei pidetty järkevänä, koska lainakorot ovat edulliset.

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Hatva (vas.), Loisteen hallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen, Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen kertoivat Loiste-kaupoista huhtikuussa 2019. Kuva: Katja Mabrouk

Sotkamo sijoittaa 30 miljoonaa saamistaan Loiste-rahoista. Varainhoitajien kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Alkuvuoden aikana päätetään, käytetäänkö osakekaupasta saatuja varoja uuden yläkoulun rakentamiseen ja mikä on mahdollisen lainarahoituksen osuus.

Vaikuttivat myyntivoitot siihen, että Sotkamo päätti laskea tuloveroprosenttiaan 1,50 prosenttiyksiköllä tänä vuonna?

– Loisteen osakkeiden kauppatulolla ei suoraan ollut vaikutusta, mutta kaupan seurauksilla kyllä. Pysyvän tulon mekanismi muuttui kaupan takia: aiemmin saimme Loisteelta korkotuottoja, nyt osinkoja. Osinko on isompi kuin korko, ja siitä löytyy yksi peruste veroprosentin laskulle, sanoo Kilpeläinen.

Vähemmistöosuuden Loisteesta ostivat ruotsalainen Infranode ja ranskalainen Mirova. Infranode on infrastruktuurisijoittaja ja Mirova on osa Natixis Investment Managersia. Mirova on keskittynyt muun muassa kestävään sijoittamiseen.

Kaupan jälkeen Kajaanin kaupungin omistusosuus Loiste Oy:ssä on 50,1 prosenttia (aiemmin 75,8 %) ja Sotkamon kunnan 16 prosenttia (24,2 %), ja ne ovat edelleen yhtiön pääosakkaita.

Suomen Kuntaliiton keskiviikkona julkaisemat arviot kuntien viime vuoden tilinpäätöksistä piirtävät synkkää kuvaa koko maan kuntataloudesta. Kolme neljästä kunnasta teki negatiivisen tuloksen.

Ne osoittavat myös uudella tavalla kahtia jakautuneen kuntakentän: Helsinki ja muu Suomi.

Helsinki teki lähes 400 miljoonaa euroa positiivisen tuloksen, kun muut isot kaupungit jäivät vahvasti miinukselle. Suurinta tulosta tehneiden kuntien kärjessä kertaluonteiset myyntivoitot selittävät muiden kuin Helsingin tulosta.

Kuntatalous vuonna 2019 Sotkamo ja Kajaani TOP5:ssä Suurimmat tulokset: 1) Helsinki 376 milj. e, 2) Kajaani 142 milj. e, 3) Riihimäki 55 milj. e, 4) Kuopio 55 milj. e, 5) Sotkamo 50 milj. e. Tulos euroa/asukas: 1) Sotkamo 4 815 e/as., 2) Kajaani 3 851 e/as., 3) Riihimäki 1 901 e/as., 4) Soini 910 e/as., 5) Siikainen 877 e/as. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta (kaikkiaan 225) teki viime vuonna negatiivisen tuloksen. Isoimman negatiivisen tuloksen tekivät Vantaa (-48 milj.e), Lahti (-39 milj.e) ja Oulu (-32 milj. e). Lähde: Kuntaliitto

Kajaani maksoi Loiste-potista Kainuun sotelta tulleen noin kymmenen miljoonan alijäämälaskun.