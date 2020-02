Lonkeroita tipattoman päätteeksi

The Mist – Usva

Hero klo 21.00

★★ Tipaton tammikuu päättyi, ja Stephen Kingin romaaniin pohjautuva kauhujännäri lyö lonkeroita tiskiin. Frank Darabont sovitti kirjailijaa kolmatta kertaa tarinassa, jossa outo usva saartaa pikkukaupungin. Se ei lysähdä pituuteensa kuin Vihreä maili , muttei hetkauta tunteita kuin Rita Hayworth – avain pakoon . Jännitys tihenee, kun porukka ihmettelee mysteeriä marketissa. Ikävä kyllä selitysten myötä alkaa katsojaakin nolottaa. (USA 2007)

Hulluna Saraan

Nelonen klo 18.10

★★★ Samuli Valkama sai komediaansa mukaan Lost -sarjan Emilie De Ravinin . Se sopii kivasti tarinaan, jossa Amerikan tyttö sekoittaa isän ja pojan päiväjärjestyksen. Parhaat roolit toteutuivat kuitenkin kotimaisin voimin. Ville Virtanen on elämäntaparokkari Taisto, joka ei keski-iässäkään epäile, etteikö naisia kiinnostaisi. Jussi Nikkilän esittämä Ville on kainompi tapaus. Kuinkas muuten, kun nuoruus meni suurmiehen varjossa. (Suomi 2012)

Hölmö, hullu, rakkaus

AVA klo 21.00

★★★ Tämä elokuva siirtyi voiton puolelle oitis, kun päätähdet sutaisivat nimmarinsa sopimuspaperiin. Steve Carell on uskottava keski-ikäinen reppana, joka huojuu orpona avioeron jälkeen. Julianne Moore on ex-vaimo, jolle menivät koti ja lapset. Ryan Gosling on nuorempi pelimies, joka alkaa johdattaa pappaa naisten iskennän pariin. Rillutteluvaihde houkuttaa, mutta ohjaajat John Requa ja Glenn Ficarra muistavat myös tunteet. (USA 2011)