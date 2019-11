Luistelukiertue tarjoaa liikunnan iloa Kajaanissa

Jo 22. kertaa järjestettävä valtakunnallinen Ice Skating Tour – luistelukiertue saapuu Kajaaniin tiistaina.

Koko kansan maksuttomassa luisteluillassa nautitaan liikunnan ilosta Tour -ohjaajien vauhdittamana vaikka limboillen.

Ohjelmaa on myös perheen pienimmille. Paikan päällä on luistelupiste, mistä voi lainata luistimet. Luisteluillan lopuksi on tarjolla kuumaa kaakaota. Illan päättää jäädisco.

Luistelutapahtumaan kuuluu myös aamupäivän koululaisluistelu, jossa ovat tänä vuonna mukana Keskuskoulun ja Lehtikankaan Monitoimitalon oppilaat.

Järjestelyistä vastaavat Kajaanin kaupunki, Suomen Luisteluliitto ry ja Suomen Taitoluisteluliitto ry. Ice Skating Tour järjestää ympäri Suomen noin 70 luistelutapahtumaa.

Ice Skating Tour – luistelukiertue, 26.11. klo 18 – 20, Kajaanin jäähalli.