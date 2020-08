Lukashenko kiistää oppositioon kohdistuneet sortotoimet Valko-Venäjällä – "He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle"

Valko-Venäjältä on tihkunut sunnuntaipäivän aikana niukasti tietoa presidentinvaalien äänestyspäivän sujumisesta.

Vaalien lähes varmana voittajana pidetään maata 26 vuotta johtanutta 65-vuotiasta Aleksandr Lukashenkoa . Voittaessaan hän pääsisi kuudennelle presidenttikaudelleen.

Lukashenkolla on vaaleissa viisi vastaehdokasta.

Erikoista Lukashenkon voitossa olisi, että hänen kannatuksensa on alempana kuin koskaan aiemmin.

Oppositio pitääkin todennäköisenä, että vaalivirkailijat manipuloivat äänestystuloksia taatakseen Lukashenkon voiton. Ennakkoäänestyspaikkojen ulkopuolella tarkkailijat kiinnittivät viikon aikana huomiota siihen, että ääniä merkittiin annetuksi enemmän kuin äänestyspaikoissa kävi ihmisiä.

Poliisi on pidättänyt kahdeksan henkilöä, jotka olivat vaaleissa vahvoja haastajia tiukasti asemastaan kiinni pitävälle itsevaltiaalle. Yksi oppositon kampanjan jojtaista on paennut maasta.

Lauantai-iltana ministeriön erikoisjoukot ottivat ihmisiä kiinni Minskin keskustassa. Myös itsenäisiä vaalitarkkailijoita pidätettiin.

Valko-Venäjä on pyrkinyt estämään ulkomaalaisten toimittajien läsnäolon vaalien aikaan vedoten koronatilanteeseen.

Äänestyspäivänä sunnuntaina internet ei toiminut Valko-Venäjällä kunnolla. Opposition kannattajat sanovat, että se tekee mahdollisten vaalipetosten todistusaineiston keräämisestä ja jakamisesta hankalampaa, BBC kertoo.

Mielenosoituksia tulossa

Valko-Venäjällä odotetaan mielenosoituksia, kun äänestyspaikat sulkeutuvat. Suuremmilla joukoilla kansan odotetaan lähtevän kaduille maanantaina, jos Lukashenko julistetaan vaalien voittajaksi.

Lukashenko on vakuuttanut pitävänsä tilanteen "rauhallisena".

Valko-Venäjä lisäsi poliisien määrää Minskissä sunnuntaina. Reutersin mukaan paikallinen media uutisoi Minskin viranomaisten estäneen pääsyn kaupungin aukioille.

Sunnuntaina Sunnuntaina vaalitunnelmat olivat odottavat ja jännittyneet. Opposition tähdeksi noussutta poliittisesti kokematonta kotiäitiä vastassa oli innokas joukko kannattajia, kun hän äänesti Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä. vaalitunnelmat olivat odottavat ja jännittyneet. Opposition tähdeksi noussutta poliittisesti kokematonta kotiäitiä Svjatlana Tsihanouskajaa vastassa oli innokas joukko kannattajia, kun hän äänesti Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.

– Haluaisin todella, että vaalit ovat rehelliset. Koska jos viranomaisilla ei ole mitään pelättävää, jos kaikki ihmiset kannattavat Alexander Grigoryevichia (Lukashenko), me hyväksymme sen, hän sanoi BBC:n mukaan.

Valko-Venäjän presidentti Lukashenko sen sijaan kommentoi äänestämisensä jälkeen syytöksiä opposition sorrosta. Reutersin mukaan presidentti Lukashenko kielsi oppositioon kohdistuneet sortotoimenpiteet ja totesi, että ne ovat "tekaistuja uutisia tai kaukaa haettuja syytöksiä".

– He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle, Lukashenko totesi.

Pidätettyjä yli 1 300

Valko-Venäjällä Valko-Venäjällä on osoitettu mieltä koronaviruksen riittämättömän hoitamisen ja heikon taloustilanteen takia. Lisäksi mieltä on osoitettu ihmisoikeuksien puolesta. Vaalien alla mielenilmaukset ovat yltyneet. on osoitettu mieltä koronaviruksen riittämättömän hoitamisen ja heikon taloustilanteen takia. Lisäksi mieltä on osoitettu ihmisoikeuksien puolesta. Vaalien alla mielenilmaukset ovat yltyneet.

Ihmisoikeusryhmien mukaan mielenosoituksissa on pidätetty yli 1 300 ihmistä, mukaan lukien riippumattomia vaalitarkkailijoita ja Tsihanouskajan kampanjaryhmän jäseniä, uutisoi Reuters.

Tsihanouskaja kertoi vaalipäivänä, että hänen kampanjajohtajansa oli pidätetty ja tämä vapautettaisiin vasta maanantaina, uutisoi BBC.

Myös toimittajiin on kohdistunut toimenpiteitä. Kolme Valko-Venäjän presidentinvaaleista uutisoinutta toimittajaa pidätettiin ja karkotettiin maasta sen jälkeen, kun he olivat haastatelleet oppositioedustajaa Tsihanouskajaa.

Lisäksi vaalien alla on pidätetty ulkomaiden kansalaisia, joiden on epäilty puuttuvan Valko-Venäjän vaaleihin.

Jo ennen äänestystuloksen julkaisemista, tulevan tuloksen paikkansapitävyys on aiheuttanut epäilyksiä ulkomailla.

Reuters kertoo, että ulkomaalaiset vaalitarkkailijat ovat arvioineet, etteivät Valko-Venäjän vaalit ole olleet vapaat Lukashenkon presidenttiyden aikana. Viime presidentinvaaleissa Lukashenko sai 83,5 prosenttia kaikista äänistä.

"Me tarvitsemme muutoksen"

Presidentinvirasta kilpailevat BBC:n mukaan Lukashenkon lisäksi Anna Kanopatskaya , Sergei Cherechen, Andrei Dmitriyev sekä Svjatlana Tsihanouskaja.

Suurimmaksi yllättäjäksi ja Lukashenkon haastajaksi on kuitenkin noussut Tsihanouskaja. Hän päätyi polittiikkaan vasta kesällä, kun hänen puolisonsa, vaikutusvaltainen valkovenäläinen hallituksen vastainen bloggari, Sjarhei Tsihanouski joutui tutkintavankeuteen. Tsihanouskaja meni ehdolle miehensä puolesta.

Viranomaiset ovat häirinneet Tsihanouskajan vaalityötä. Yötä ennen vaaleja Tsihanouskaja joutui piiloutumaan, mutta ilmestyi vaalipäivänä kannattajiensa eteen.

– Me tarvitsemme muutoksen... Me tarvitsemme uuden presidentin, lausui Tsihanouskaja Guardianin mukana kannattajilleen sunnuntaina.