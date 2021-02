Luke haluaa selvittää, mitkä ovat eläinten, myös suurpetojen, ruokinnan vaikutukset – eläimet itse vain harvoin hyötyvät ruokinnasta

Luonnonvarakeskuksessa on suunnitteilla tutkimushanke, jossa pyritään selvittämään sitä, miten ruokinta vaikuttaa eläimiin. Kesyyntyvätkö eläimet? Leviävätkö loiset ja taudit? Onko tarjottava ravinto eläimille sopiva ja miten se vaikuttaa eläinten lihaan ja kuntoon? Muuttuuko käyttäytyminen?

Kyseessä olisi 5 – 6-vuotinen hanke, joka saattaa käynnistyä – jos rahoitus järjestyy – vuonna 2022.

Yksi osa hanketta on pyrkiä selvittämään, kesyttääkö ihmisten tekemä ruokinta suurpetoja, joiden ruokinnassa suurin huoli kohdistuu juuri kesyyntymiseen.

– Onhan se väistämätöntä, että kun ihminen vie haaskan ja paikalla on kuvauskoppeja ja sisällä ihmisiä, eläimet jossain määrin tottuvat ihmisen hajuun. Mutta se on sitten eri asia, kuinka paljon se Suomen oloissa vaikuttaa ja onko siitä vaaraa. Siitä on liian aikaista sanoa, puntaroi erikoistutkija Kaarina Kauhala Luonnonvarakeskuksesta, Luke.

Lähinnä sorkkaeläimiä koskeva pilottitutkimus riistaeläinten ruokinnasta ja sen vaikutuksista on jo käynnissä Lounais-Suomessa. Tutkimusta koskevassa Luken tiedotteessa kerrotaan, että ruokinnalla voi olla sen hyvien puolien lisäksi myös monia haittavaikutuksia, jotka usein johtuvat kannan tiheyden kasvusta ja kuokkavieraiden, kuten pienpetojen ja pikkujyrsijöiden, kerääntymisestä ruokintapaikalle.

– Metsästäjät eivät aina ymmärrä sitä, ettei voi ruokkia vain yhtä lajia. Sinne tulee kuokkavieraita. Tietyillä ruokintapaikoilla käy hyvin paljon supikoiria ja kettuja, mäyriä ja näätiä, jotka tuovat mukanaan tautiriskin, sanoo Kauhala.

Suurimpana ruokinnan haittavaikutuksena pidetäänkin yleensä tautien ja loisten leviämistä ruokintapaikoilla. Tarjottu ruoka voi myös olla myös eläimille sopimatonta ja heikentää niiden kuntoa. Maassa pesiviin lintuihin kohdistuva saalistuspaine voi kasvaa ruokinnan läheisyydessä.

Ruokinnan tarkoituksena on useimmiten pyrkiä lisäämään eläinten määrää ja näin esimerkiksi saada lisää riistasaalista. Ruokinta voi kuitenkin vaikuttaa päinvastaisesti.

Suomen Riista -julkaisuun (2020) Kauhala ja Marja Isomursu ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen, johon he ovat koonneet ruokintaa koskevia tutkimustuloksia ympäri maailman. Suomessa tutkimusta on aiheesta tehty hyvin vähän, mutta sitä kaivataan kipeästi.

Tämän katsauksen lopputulemana on, että ruokinta vaikuttaa laajasti koko eliöyhteisöön.

Jotkut tutkijat suosittelevatkin vain hätäruokintaa erityisen ankarina talvina. Monet tutkijat toteavat, että riistaruokinnasta on paljon haittoja, ja ne tapaukset, joissa on todettu hyötyjä, ovat harvassa.

Suurpetojen ruokinnan vaikutuksista on maailmalla tehty tutkimuksia lähinnä karhuja koskien. Yhden tutkimuksen mukaan ruokintapaikoilla tiheästi vierailevien petoeläinten pennut eivät ehkä opi saalistamaan kunnolla.

Toistaiseksi ei ole juuri todisteita siitä, että ruokinta olisi Suomessa aiheuttanut ihmisten ja karhujen välille konflikteja, Kauhala ja Isomursu julkaisussaan toteavat. On kuitenkin viitteitä siitä, että joillain alueilla karhut ovat tottuneet ihmisiin.

Sen sijaan Sloveniassa, missä suuri osa karhujen ruuasta on peräisi ruokinnoilta, ihmisten ja karhujen väliset konfliktit ovat tavallisia. Karhujen hyökkäykset katselupaikoilla ovat kuitenkin harvinaisia. Konfliktit saattavat lisääntyä ruokinnan lopettamisen jälkeen, kun ruokintaan tottuneet karhut etsiytyvät ihmisten lähelle etsimään helppoa ruokaa.

Suurpetokatseluturismin ekologisista vaikutuksissa Suomessa on vähän tietoa. Saaliseläinten, lähinnä hirvi- ja metsäpeurakannan, vähenemisestä ja heikosta vasatuotosta tiheimmillä lisäruokinta-alueilla Kainuussa on saatu viitteitä. Muualta maailmasta on tutkimustietoa siitä, että ruokitut eläimet voivat menettää ihmispelkonsa. Myös eläinten väliset konfliktit voivat lisääntyä niiden kilpaillessa ruokintapaikan ravinnosta, ja vammoja voi aiheutua myös ihmisille.

Ruokinta voi vaikuttaa karhujen liikkumiseen, kannan tiheyteen, vuorokausiaktiivisuuteen ja jopa karhujen talviuneen.

Kanadassa mustakarhujen elinpiirit pienenivät ruokinnan takia ja karhujen tiheys ylitti sosiaalisen kantokyvyn ruokintapaikan ympäristössä.

Kuinka paljon? Wildlife-yrittäjillä8 haaskapaikkaa Wild Taigan jäsenyrityksillä on yrityksistä suoraan saadun tiedon mukaan Kuhmossa käytössä nyt viisi haaskapaikkaa ja Suomussalmella kolme eli yhteensä kahdeksan. Ympäristöterveydenhuolto arvioinee osan saman yrittäjän toisiaan lähellä olevista ruokintapaikoista eri paikoiksi. Kainuussa on Kainuun soten ympäristöterveydenhuollon mukaan rekisteröity haaskaruokintapaikkoja yhteensä 115. Eniten haaskoja on Kuhmossa, 49, ja seuraavaksi eniten Suomussalmella, 33. Haaskoja on rekisterissä kaikissa muissakin Kainuun kunnissa, esimerkiksi Sotkamossa ja Kajaanissa yhteensä 17. Viime vuonna yhteensä 28 haaskapaikalle tehtiin käyttöilmoitus, niistä 14 on Kuhmossa ja viisi Suomussalmella. Suurelle osalle haaskaruokintapaikoista on ilmoitettu kaikki käyttötarkoitukset, kuten suurpetojen katselutoiminta, vaikka haaskaa käytettäisiin todellisuudessa vain pienpetojen metsästykseen. Metsästäjien ei tarvitse tehdä haaskapaikkailmoitusta, jos he eivät käytä ilmoitettavia sivutuotteita. Esimerkiksi luonnonkalasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Osalla haaskapaikoista ei ole toimintaa, vaikka ne roikkuvatkin rekisterissä. Lähde: hygieenikkoeläinlääkäri Eero Schroderus, Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto sekä Wild Taiga

