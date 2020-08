Lukijalta: Ain laulain työtäs tee – Marita Kemppainen ilahduttaa laulullaan

Kuulen ensimmäisen kerran Marita Kemppaisen tumman äänen hyräilevän Kainuun keskussairaalan osastolla 9 noin vuosi sitten. Kiinnitän huomiota ihmiseen, joka selvästi pitää työstään, kun hän tekee sitä laulaen tai hyräillen laulua. Mennessämme samalla hissillä alakertaan Marita tunnustaa laulavansa mielellään, varsinkin siivotessaan kylpyhuoneita, sillä akustiikka on silloin erityisen hyvä.

Seuraavan kerran tapaamme vuoden päästä kesällä Vuottolahdessa SFC-Kohtauspaikassa pidettävissä Karaokemestarien alkukarsinnoissa, joissa Marita Kemppaisen tulkinta Roxetten How do you do -kappaleesta on vahva ja olemus laulaessa itsevarma ja iloinen; kokonaisuus kertoo siitä, että hän laulaa mielellään myös yleisön edessä.

"Enimmillään olen laulanut laivaristeilyllä 3000 ihmisen edessä!", Marita sanoo vaatimattomasti esiinnyttyään viidellekymmenelle karsintakilpailua seuraavalle. Kotona Marita Kemppainen kertoo äänittävänsä lauluaan kännykällä.

"Kännykästä laulujaan kuunnellessa huomaa, jos on tehnyt virheitä laulaessaan ja voi korjata niitä."

Tällä hetkellä Marita Kemppainen työskentelee palveluvastaavana SOL:illa Kajaanin pääterveysaseman akuuttiosastolla. Noin vuosi sitten aloittamansa työ on mieluista ja kanssakäynti etenkin iäkkäämpien henkilöiden kanssa työssä sujuu hyvin.

"Usein vanhukset pyytävät minua laulamaan lempikappaleitaan, kun kuulevat hyräilyäni, ja se ilahduttaa ja lohduttaa heitä suuresti," Marita Kemppainen kertoo. Työt sujuvat jouhevasti siinä samalla laulellessa.

Ääni on tärkeä osa karaokea, eikä nyt puhuta vain laulajasta, sillä äänentoisto ja oikeat laitteet ovat myös merkittävä osa harrastusta. Kotona laulaminenkin on mukavampaa, kun äänentoisto toimii. Marita kertoo aloittaneensa varsinaisen karaokelaulamisen noin kymmenen vuotta sitten, jolloin hän osti ensimmäiset karaokelaitteet, joita on sittemmin perheessä uusittu muutaman kerran.

Musiikki soi kotona kaikkialla: niin Otanmäen omakotitalossa kuin kesämökilläkin. Ja helluntaiseurakunnan tapahtumissa, muun muassa Suvivirsi on yksi lempikappaleista, joita Marita laulaa mielellään. Onpa mies tehnyt hänelle kesämökin pihaan huviteltan, jossa on hyvä vahvistaa ääntä ja laulaa ulkona kauniissa kesäillassa vieraillekin.

"Varsinaisesti laulamiseni alkoi jo lapsena Hyrynsalmen Kypärävaarassa, sillä sukumme on musikaalista. Isäni soitti haitaria ja korvakuulolta itsekin opettelin sitä lapsena soittamaan," Marita muistelee.

"Mukava oli kesällä Kemppaisten sukuseuran tapaamisessa Kypärävaaran koululla laulaa osanottajien toivomana Taas on aika auringon ," Marita iloisesti muistelee.

Oman mielenkiintoisen lisänsä lauluharrastukseen kotikaraoken lisäksi tuo osallistuminen erilaisiin karaokekilpailuihin, joita Suomessa järjestetään useita ja joihin osallistuu vuosittain tuhansia karaoken harrastajia. Ensin lauletaan karsintakilpailuissa, joissa valitaan finaaliosallistujat muun muassa Iskelmäkaraoken Suomen Mestaruuskilpailuihin. Karsintakilpailuissa saa jonkin verran myös palautetta laulamisestaan.

"Tykkään laulaa muun muassa Topi Sorsakosken ja Sauli Lehtosen kappaleita. Minun laulamisestani on sanottu, että minulla on kantava ääni, hyvä katsekontakti ja iloisuus näkyy ja kuuluu laulaessani", Marita selvittää ja olen samaa mieltä Maritan laulua kuunnellessani arvostelijoiden kanssa.

Marita kertoo, että hänen miehensä Arto Kaikkonen laulaa myös, etenkin veneessä kalastellessaan.

"Hänen lempikappaleensa taitaa olla Kalastaja-Eemelin valssi !", Marita nauraa.

Karaoken laulaminen on ollut Suomessa viime vuosikymmeninä hyvin suosittu vapaa-ajan viettämisen muoto ja suosio näyttää kasvavan edelleen. Laulutaitojaan voi kehittää ja siksi myös karaoken piirissä on suosittua kilpailla muiden kanssa. Marita Kemppainen onkin huomannut, että karsinnoissa kiertävät ympäri Suomea laulajat, jotka ovat lähes ammattilaisia, ja osallistuneet muun muassa Seinäjoen tangomarkkinoiden karsintoihin.

"Antoisimpia nämä karsintakilpailut olisivat, jos niissä olisi vain harrastajat, ei ammattilaislaulajat", Marita Kemppainen toivoo.

Eritasoisia kilpailuja järjestetään aina paikallisista kilpailuista SM-kilpailuihin saakka. Kilpailussa voi laulaja valita taustan päälle laulettavan musiikin, joka voi olla iskelmää, rokkia, klassista tai poppia. Musiikkialan ammattilaistuomarit arvioivat kilpailijoiden laulua seuraavilla kriteereillä: lauluäänen ja tekniikan puolelta tarkastellaan lauluäänen laatua ja hallintaa, nuotissa pysymistä ja ajoitusta. Toisena kriteerinä on tulkinta ja esiintyminen, jossa kiinnitetään huomiota ilmaisuun ja lavakarismaan.

Karaokelaulun suomenmestaruuskilpailuja on järjestetty vuodesta 1991 alkaen. Kilpailuissa tuhannet maan parhaat karaokelaulajat kisaavat Suomen mestarin ja muista mestarititteleistä. Suomen suurimmaksi karaokekilpailuksi arvioidaan SM-karaokestarat -kiertuetta, jonka järjestää kuopiolainen Viihdekoukku Oy, joka järjestää muun muassa Vuottolahdessa pidettävät Tolsan SFC-Kohtauspaikan karsintatilaisuudet, joista seuraava on elokuun 22. päivä.

Eläkeliiton järjestämä Karaokemestarit-kilpailu on suunnattu senioreille ikäsarjoina erikseen miehille ja naisille 50–69-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat. Eläkeliiton karaokemestarikilpailu järjestetään vuosittain.