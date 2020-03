Lukijalta: Hoitajamitoitusta on syytä kasvattaa pian, sillä päivittäisten hoitohuippujen aikaan apua ei riitä kaikille

Vanhusten tehostetun hoivan henkilöstömitoitus ollaan kirjaamassa lakiin. Pääministeri Sanna Marin vahvisti 5. helmikuuta hallituksen päässeen sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta. Mitoitus toteutuu aiemmin aiotussa laajuudessaan eli sitovaksi hoitajamitoitukseksi on tulossa 7 hoitajaa 10:tä hoidettavaa kohden.

Lain tavoitteena on turvata vanhuksen mielekkään elämän mahdollistavat palvelut. Tarkoitus on parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys.

Nautin itse Attendon tarjoamista hoivapalveluista Puolangalla, Tikankontti-nimisessä hoivakodissa. Olen neliraajahalvaantunut potilas. Halvaannuin tapaturmaisesti vuosi sitten, enkä ole sen jälkeen pystynyt liikuttamaan itseäni – kieli sentään vielä liikkuu.

Olen tyytyväinen saamaani hoitoon, vaikka hoidon taso ja laatu kärsivät – näkemykseni ja kokemukseni mukaan – hoitohenkilöiden käsiparien vähyydestä, ei suinkaan heidän osaamisen tai halun puutteesta.

Hoitooni tarvitaan samanaikaisesti kahden hoitajan kädet. Tässä hoitokodissa on useita pyörätuolipotilaita, muistisairaita tai muutoin toimintakyvyttömiä, joiden hoito edellyttää hoitajan koko huomion esimerkiksi ruokailussa, hygieniahoidossa jne. Tässä hoitokodissa on asukkaita kahdessa eri yksikössä, eli yhteensä noin 40, ja yöaikaan heitä valvoo ainoastaan yksi hoitaja.

Joka päivä on kolme hoitohuippua, joissa nykyinen hoitohenkilöstö ei mitenkään ehdi toimimaan hoidokkien mielestä riittävän pian.

Ensimmäinen näistä on aamutoimien aikaan. Ne viivästyvät, koska asukkaissa on useita erilailla toimintakyvyiltään vajaita henkilöitä – kuten itsekin olen – joiden hoidossa tarvitaan vähintään kahden hoitajan kädet. Yön jäljiltä henkilöt tarvitsevat välitöntä hygieniahoitoa, kun housuissa on molemmat lastit. Pahimmillaan apua tähän ehtii saamaan vasta vähän ennen puolta päivää.

Toinen on ruokailu. Monet hoidokeista eivät kykene itse ruokailemaan, joten hoitajan on syötettävä asukas. Tällöin hoitajan kädet ovat kiinni tässä hoidokissa. Tämän tasoisia hoidettavia on useita.

Illalla ennen yöpuulle menoa hoidokit, jotka eivät kykene itse selviytymään iltatoimistaan, tarvitsevat paljon hoitajan apua. Vaikka avun tarve on jokaisella akuutti, ei hoitavia käsiä riitä samanaikaisesti kaikille.

Hoitajamitoitus astunee voimaan tänä vuonna elokuun alussa. Toivon todella, että Attendo toimii tässä asiassa "etunojassa", eli ryhtyy asianmukaisiin toimiin, jotta henkilömitoitus on kohdallaan välittömästi siinä vaiheessa, kun laki tulee voimaan.

Tikankontissa mainitsemissani tapauksissa hoitohenkilöt tekevät työtään täydellä höyryllä. Hoitajien apuna on välillä hoitoalalle aikovia hoitoapulaisia, joilla ei ole tämän alan koulutusta, eli he ovat vasta työssä oppimassa.

Koulutusmuotona tämä on normaalisti tehokas, mutta ohjaavan hoitajan työajasta kuluu suhteettoman paljon aikaa hoitoapulaisen ohjaamiseen, jolloin todellinen työn laatu ja määrä kärsivät.

Minun mielestäni olisi niin työnantajan kuin työssä oppijan etu, että hoitoapulaiset koulutettaisiin keskitetysti ja työhön perehdyttäminen tehtäisiin sen jälkeen niin, että uusi hoitaja aloittaa työssään välittömästi ammattilaisen ottein. Tämä toisi lisää uskoa ja toivoa ikääntyville kansalaisille.

Attendolla on hyvä maine Puolangalla, sillä onhan kunta saanut nauttia tämän yrityksen palveluista jo kohtalaisen pitkän ajan.

Attendo on saanut jalansijaa sote-palvelujen tuottajana jo muissakin Kainuun kunnissa. Kun uusi hoitajamitoituslaki astuu voimaan, toivon Attendon olevan aloitteellinen; sen maine ei siitä ainakaan huonone.

Uskon sen palvelevan esimerkillään myös muiden vastaavien yritysten toimintaedellytyksiä.

Aarre Väisänen

kädetön ja jalaton

Tikankontin hoivakoti, Puolanka