Lukijalta: Kotihoidon tilanne hoivan näkökulmasta

Otan kantaa kotihoitoa koskevaan keskusteluun lähihoitajan näkökulmasta.

Tulen työvuoroon ja katson työlistaani, samalla pahoittelen jo mielessäni myöhässä olevia aamukäyntejä. Avaan mobiilin, joka kertoo minulla olevan välitöntä työaikaa vaihtelevasti 5-6 tunnin kieppeillä, listasta riippuen. Siirtymisiä ei ole tähän laskettu. Alan miettimään missä järjestyksessä asiakkaat olisi järkevää käydä. Toisaalta olisi järkevää käydä lähekkäin asuvat asiakkaat järjestyksessä, mutta toisaalta minun on ajeltava edestakaisin, koska ihmisillä on erilaisia avuntarpeita. Kerään avaimet ja katselen olisiko minulle työpaikan puolesta autoa. Ei ole, pakko ajaa omalla tai kävellä/pyöräillä, alueesta riippuen. Ennen vuoron alkua käydään läpi päivän asiat ja kalenteri. Tämä kaikki ennen kuin työaikani edes alkaa ja palkkani juoksee. Heti klo 7 jälkeen lähdemme asiakastyöhön. Talvella puhdistamme pakkasessa autot, kesäisin lähteminen on hieman nopeampaa.

Ensimmäinen käynti alkaa noin klo 7.20. Menen viimeiselle aamukäynnille klo 11 jälkeen. Toivotan hyvää huomenta, johon minulle vastataan usein olevan jo päivä. Pahoittelen tilannetta. Viimeisen aamukäynnin jälkeen mietin onko minulla aikaa syödä, päiväkäynnit odottavat. Haisen mahdollisesti tupakalta tai homeelta, koska käyn erilaisissa asumuksissa.

Pääsen vihdoin vessaan, syön nopeasti ja vaihdan kuulumiset työkavereiden kanssa. Esimies kysyy tänäänkin tuplavuoroon. Nyt en jaksa, koska olen aivan poikki. Tästä tulee huono omatunto, sillä olen kuulema melkein viimeinen vaihtoehto, jolta kysyä. Mietin jäisinkö vielä kuitenkin iltavuoroon, olen tehnyt jo tällä viikolla tuplavuoroa, oikeasti väsyttää. Päätän olevani oikeutettu myös vapaa-aikaan, enkä jää. Tiedän murehtivani päätöstäni loppupäivän.

Lähden päiväkäynneille. Ensimmäisessä paikassa huomaan, että siellä on käyty aamukäynti äskettäin, vajaa pari tuntia sitten. Asiakkaalla ei ole nälkä, koska hän on syönyt aamupalaa vasta. Koitan kuitenkin saada asiakkaan syömään edes jotain pientä, mutta en voi pakottaa. Pesupaikat jätän viimeiseksi, koska niissä tulee armottoman kuuma ja hiki. Asiakkaalle sovitut kellonajat eivät toteudu.

Palaan toimistolle klo 14 jälkeen, iltavuorolaiset odottavat jo autoja päästäkseen lähtemään kentälle. Kirjaan verensokereita ja -paineita koneelle, lisään apteekkitilauksia, raportoin tiimivihkoon tekemiäni huomioita asiakkaista, soitan tarvittaessa omaisille, kyselen sairaanhoitajilta neuvoa (esimerkiksi asiakkaan haavahoidosta, verensokeriarvojen tai käytöksen muutoksista).

Pääsen työvuoron päättyessä ajallaan kotiin, mutta itseäni ulos leimatessa minulla on paha mieli. Tiedän tekeväni työni niin hyvin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista, mutta tiedän myös, etten ole ollut asiakkaille varattua aikaa asiakkaan luona, vaan olen joutunut nipistämään minuutin jos toisenkin lähes kaikilta asiakkailta. Joidenkin asiakkaiden luona minulla vastaavasti on mennyt pidempään, koska tilanne on sitä vaatinut. Minulla kuitenkin on oikeus lähteä kotiin, kun työvuoroni päättyy. Miettikää esimerkiksi lasten hoitopaikkojen puolesta, voinko aina myöhästyä lasten hakemisesta? En voi.

Kotihoidossa pitäisi hoitaa ihmisiä, asiakkaitamme, mutta tuntuu, että juoksemme vain minuutteja ja prosentteja, niillä sitä tehokkuutta seurataan. Työ on itsenäistä ja vastuullista, täytyy tietää mitä tekee. Olisi myös hyvä, jos olisi aikaa toteuttaa kuntouttavaa työotetta, joka aktivoi asiakasta. Tiukat aikataulut, kiire ja pikainen perehdyttäminen lisäävät virhearviointien määrää, joka kuormittaa ensihoitoa.

Kotihoito voi olla asiakkaan ainoa kontakti toiseen ihmiseen päivän aikana. Asiakkaiden vointi vaihtelee paljon. Työlistat on tupattu täyteen, eikä asiakkaiden luona ole varaa olla edes luvattuja aikoja. Tiimipalavereissa ongelmiksi nostetaan esimerkiksi työntekijän eväiden ostaminen työajalla, entä jos joudut syömään autossa? Työntekijöiden tuodessa esille ongelmia, kuten työssä jaksaminen, liian vähäinen henkilökunta, tuplavuorot (joita tehdään lähes päivittäin useita) ja työpäivien venyminen liian täysistä asiakaslistoista johtuen, ei aiheuta toimenpiteitä. Usein palaverit perutaan, kun niihin ei kukaan ehdi osallistumaan.

Kotihoidon työntekijä, oli se lähihoitaja tai sairaanhoitaja, on myös vain ihminen. Hän ei päätä kuinka monta työntekijää töissä on, tai kuinka monta asiakaskäyntiä listalle mahtuu. Se ihminen ei myöskään tahallaan tule aamukäynnille liian myöhään, iltakäynnille liian aikaisin tai ylipäätänsä ilkeyttään väärään aikaan. Se ihminen tuntee myös tunteita, ja hyvin usein se ihminen itkee toivottomuutta. Toivoisimme että omaisetkin aktivoituisivat antamaan rakentavaa kritiikkiä suoraan ylemmälle taholle, esimerkiksi käyntiajoista, jotka eivät toteudu.

Otan kantaa myös hanskojen säästöön. Mielestäni on aivan aseptiikan perusasioita, että hanskat otetaan paketista silloin, kun niitä käytetään. Niitä ei tule pyöritellä käsissä, taskuissa tai narupusseissa. Olen luullut, että aseptiikasta ei tule tinkiä. Mistä voi edes tietää, kuinka monta hanskaparia tarvitsee työpäivän aikana. Mielestäni hanskojen kulutuksen seuraamisen sijaan olisi erittäin tärkeää seurata käsidesin kulutusta, jotta voitaisiin todentaa sitä käytettävän tarpeeksi, ja tarvittaessa antaa aseptiikkakoulutusta.

Viitatakseni lauantain (31.8.) Koti-Kajaanissa olleeseen juttuun kotihoidosta, haluaisin tarttua vastaukseen epäkohdista kertomiseen. Kerrottiin, että olisi ensisijaisen tärkeää tulla kertomaan epäkohdista esimiehelle työyksikössä. Kuitenkaan ei kerrottu, onko näin tapahtunut tai onko vallalla oleva keskustelu tullut yllätyksenä esimiehille. Luulen kuitenkin, että "Hei - mitä kuuluu?" -kyselyn tulokset ovat vielä hyvässä muistissa kaikilla. Kehityskeskusteluja ei ole ollut kaikilla työntekijöillä vuosittain, useilla ei kertaakaan.

Silmään sattui myös, ettei esimiesten virkavapaille oteta sijaisia. Onko siis näin, että esimiehillä on perustyöhönsä liikaa aikaa, jos he eivät tarvitse sijaisia? Olisiko tällöin perusteltua esimiestenkin osallistua kenttätyöhön. Hyvä olisi, jotta esimiehetkin näkisivät kotihoidon tilanteen muunakin kuin prosentteina ja ruudusta käyntien seuraamisena.

Hoitajien jaksaminen kotihoidossa on todella huonolla tolalla, sairauspoissaoloja on paljon, joista johtuen tuplavuoroja tehdään hirveät määrät. Tuplavuoroista saa vapaata tunti tunnista samalle listalle. Tuntien siirtyessä seuraavalle työvuorolistalle ne puolintoistakertaistuvat. Ylityövapaa tietää tuplavuoroa jollekin toiselle työntekijälle, oravanpyörä on valmis. Sairaslomien valtava määrä kielii myös työssäjaksamisen ongelmista. Myös vapaapäivinä soitellaan mahdollisuutta tulla töihin. Työntekijöiden väsymys näkyy myös ilmapiirin kireytenä ja työvirheinä. Valitettavasti näistä virheistä ei tule tehtyä haipro-ilmoitusta (haitta-ilmoitus) useinkaan, koska työaika ei riitä.

On harmillista, että laadukkaasti työskentelemisestä on tehty mahdotonta. Työssä itsessään ei ole vikaa, resurssit vain ovat aivan onnettomat. On myös kerrottu, ettei näistä asioista saisi julkisesti puhua, kun Soten maine menee. Eikö nyt kannattaisi panostaa kotihoitoon laatu ja työntekijöiden jaksaminen edellä?

Tekstissä on useiden yksikössä työskentelevien hoitajien mielipiteitä, mutta teksti on kirjoitettu luettavuuden vuoksi minä-muodossa.

Väsyneet hoitajat